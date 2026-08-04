Magyar Péter: Felülvizsgálják a 4iG összes állami szerződését

Magyar Péter szerint a 4iG cégcsoport a Nemzeti Együttműködés Rendszerének „lopakodó anyahajója” volt. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy a kormány elrendelte a cégcsoport valamennyi állami vonatkozású szerződésének felülvizsgálatát.

4iG: Magyar Péter szerint felülvizsgálják az összes állami szerződést Fotó: Mediaworks

Vizsgálják a 4iG-t

A miniszterelnök szerint a 4iG-hez az Orbán-kormány időszakában több stratégiai jelentőségű vagyonelem került, amelyek megszerzését állítása szerint közpénzek százmilliárdjaival finanszírozták.

Magyar Péter azt közölte, hogy a vizsgálat az összes szerződésre kiterjed, és céljuk, hogy visszaszerezzék a magyar állam, illetve a magyar emberek pénzét és vagyonát.

„Mindent el fogunk követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét és vagyonát visszaszerezzük!” – írta a miniszterelnök.

A bejegyzésben a miniszterelnök nem részletezte, pontosan mely szerződéseket és vagyonelemeket érinti a felülvizsgálat, illetve milyen konkrét intézkedéseket terveznek azokkal kapcsolatban.

Az Origo májusban arról írt, hogy súlyos nemzetbiztonsági és hadászati hátrányba kerülhet Magyarország, ha az új kormány felülvizsgálja és leállítja a Honvédelmi Minisztérium és a 4iG között márciusban köttetett, bruttó 1311 milliárd forintos keretszerződést.