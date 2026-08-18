Bosszúállás és abszolút filmszínház – mérlegen Magyar Péter kormányának első száz napja

Lassan száz napja, hogy hivatalba lépett a Tisza-kormány. Az Országgyűlés május 9-én választotta meg Magyar Pétert miniszterelnökké, 16 miniszterből álló kabinetje pedig május 12-én tette le a hivatali esküt a Parlamentben. A Magyar Péter vezette kormány több területen is jelentős változásokat ígért: rendszerváltást, új politikai kultúrát és az Orbán-kormány által hátrahagyott állapotok felszámolását. A kormányváltással idén nyáron el is maradt a már megszokott politikai uborkaszezon: a sok rendkívüli parlamenti ülés, a Tisztítótűz művelet, az uniós pénzek hazahozatala, az Alaptörvény 17. módosítása, az energiaválság és az új köztársasági elnök megválasztása is folyamatosan uralta a hazai közbeszédet.
A Tisza-kormány jó irányba indult el, és az első száz nap alapján időt kell adni az új kabinetnek – mondta az Origónak Horn Gábor, a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke.
– Új minisztériumokat kellett létrehozni, szakminisztériumokat, új struktúrákat kellett fölállítani, szembe kellett nézni azzal a szétesett, lepusztult, kirabolt költségvetéssel, amit Orbánék maguk után hagytak. Tehát újra kellett építeni szinte mindent – sorolta, majd rámutatott: mindezek fényében – és ezt szerinte a közvélemény-kutatások is alátámasztják – a Tisza-kormánynak a lakosság részéről bőven több mint száz nap türelmi idő áll rendelkezésére.
Magyar Péter stílusát lehet vitatni
Gyakran vetik Magyar Péter szemére, hogy kormányzása igazából nem más, mint egy „abszolút filmszínház”. Kritikusai szerint a látványos politikai szereplés, az ellenzék folyamatos támadása és a közösségi média használata sokszor fontosabbá vált a tényleges kormányzati munkánál. Horn Gábor ezzel szemben úgy látja, hogy Magyar Péter néha ugyan kicsit „túlmozgásos”, de éppen azzal szakított az Orbán-korszak gyakorlatával, hogy folyamatosan jelen van a politikai életben, és a parlamentet is újra a politikai vita egyik fontos színterévé tette.
Lehet a stílusát vitatni. Nekem viszont nincs bajom vele, ugyanis szerintem a modern politikai életbe belefér ez a fajta folyamatos jelenlét, politikai vitahelyzet. Az pedig nemcsak érthető, hanem el is várható az új miniszterelnöktől, hogy nem engedi ki a szorításból azokat a politikai ellenfeleit, akik ezt a helyzetet, amiben vagyunk, létrehozták
– hangsúlyozta.
Horn Gábor szerint a Tisza-kormánynál jó az irány
Horn Gábor szerint ráadásul már ez alatt a rövid idő alatt is lényeges változásokat jelentett be a kormány, de ezek csak hosszabb távon fognak igazán erőként megjelenni. Megemlítette például az oktatást, a szociálpolitikát és a gazdaságot érintő intézkedéseket, a Külügyminisztérium irányváltását és külön kiemelte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium létrehozását. Mint fogalmazott,
az eddigi intézkedések alapján „jó az irány”, ugyanakkor a kormány tempója lassabb lehet annál, mint amit sokan várnak.
– Jómagam, aki voltam részese állami igazgatásnak, tudom, hogy ezek az elvárások ugyan jogosak, de nehezen megvalósíthatóak. Idő kell a változáshoz – mondta. Az elemző az éghajlati válságot, az energiaválságot és a vízhiányt is olyan kihívásoknak nevezte, amelyekkel a kormánynak már az első hónapokban szembe kellett néznie.
Úgy látja, hogy ezek kezelésében a kabinet egyelőre jól vizsgázik, ugyanakkor hozzátette, a válságoknak még koránt sincs vége. Szerinte a Tisza-kormány az első száz napban – nem hibátlanul ugyan, de – összességében időarányosan teljesítette azt, amit vállalt.
Magyar Péterből nem vált államférfi, fő célja a bosszúállás
Máshogy látja az Alapjogokért Központ elemzője. Dornfeld László közösségi oldalán értékelte a Tisza-kormány első száz napját, és úgy vélekedett: „Magyar Péter sajnos nem nőtt fel ahhoz a feladathoz, amellyel a magyar emberek őt megbízták. Nem vált belőle államférfi, hanem továbbra is személyes sérelmei motiválják, a fő célja a bosszúállás. Sajnos ennek az árát az ország fogja megfizetni.”
Az elemző bejegyzésében összefoglalóját nyolc pontra osztotta, amelyekben egyebek mellett a kormány Brüsszelhez fűződő viszonyát, az ukrán csatlakozást és a migrációs paktumot, Magyar Péter parlamenti szereplését, valamint a kormány gazdaság- és energiapolitikáját is értékelte. Elsőként hazánk külpolitikáját vette górcső alá: úgy vélte,
a kormányváltás óta Magyarország megszűnt nemzetközi szereplőnek lenni, gyakorlatilag alig van önálló külpolitikája. Ráadásul a külpolitikai önállóság feladásáért cserébe beígért uniós pénzeknek semmi nyoma egyelőre, bár a hazahozatalukat lassan hetente jelenti be a kormány.
Eltűntek a vörös vonalak
A migrációs paktumot és Ukrajna ügyét említette meg másodikként. „Ez két olyan vörös vonal volt korábban, amelyet a Tisza is igyekezett eltolni magától. Azóta Brüsszellel kiegyeztek, a korábbi vörös vonalak pedig sorban eltűntek” – emlékeztetett, majd Horn Gáborhoz hasonlóan ő is kitért Magyar Péter „abszolút filmszínházára”, de teljesen máshogy látja a kérdést. Szerinte ez a mára fogalommá vált kifejezés teljesen elvette a helyet a valódi munkától a parlamentben. Mint írta, Magyar Péter
143 alkalommal szólalt fel az Országgyűlésben, összesen 19 óra 43 percen át.
Az elemző szerint hiába beszélt a miniszterelnök ilyen sokat, mondandójából az ország jövőjéről keveset tudtunk meg, ugyanis az nagyrészt az ellenzék támadásával van elfoglalva. Negyedik pontjában az Alaptörvény módosításait „lex Orbánként” értékelte, és úgy vélte, a mandátumkorlátok hosszú távon a teljes magyar politikai osztály felszámolásához vezethetnek.
Innentől politikai karrierbe csak az kezd, akit küldenek vagy aki számít valamire a 12 év végén
– mutatott rá.
Célkeresztben a magyar tőkésosztály
A korrupcióellenes fellépést szintén kritikával illette: „Magyar Péter élesen korrupcióellenes pózt vett fel. (…) Eközben azt látjuk, hogy olyan kiemelt személyek, mint Matolcsy, akinek ügyeivel korábban kampányolt a Tisza, most vígan élik életüket, míg az egyre inkább koncepciós jegyeket öltő NKA-ügy kapcsán egyszerű embereket, titkárságvezetőket és hivatalnokokat visznek be és tartanak börtönben.
Szerinte a kormány a korrupció elleni harc jegyében valójában a magyar tőkésosztályt akarja felszámolni, hogy a külföldi cégeket helyzetbe hozza.
Dornfeld László külön pontban foglalkozott a zöldpolitikával is. „Magyarországon igen kevés helyre lehet gazdaságosan szélerőművet telepíteni, mégis ezt kényszerítik most ránk. Eközben azt látjuk, hogy az aszályhelyzettel a kormány megágyaz Paks 2 leállításának, ezzel a Németországban már megbukott zöld dzsihádra alapozza az ország további energiaellátását” – fogalmazott. Végezetül bírálta a kormány válságkezelését, valamint a kampányígéretek teljesítését is. Utóbbira a 480 forintos üzemanyagárat, a dupla családi pótlékot és a gyermekek iskolakezdési támogatását hozta példaként.
A hangzatos ígéretekből semmi sem maradt, a Tisza pedig nemcsak visszahátrál ezekből, de eközben súlyos károkat is okoz az országnak
– összegzett az elemző.