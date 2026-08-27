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bíróság

Bírósághoz fordul Áder János alapítványa

16 perce
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A Kék Bolygó bírósághoz fordul a megszüntetéséről szóló kormánydöntés miatt. Áder János alapítványa egy sajtóközleményben reagált arra a hírre reagáltak, hogy Magyar Péter bejelentése alapján augusztus 31-én megszűnnek.
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bíróságÁder JánosMagyar PéterKék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

Bírósághoz fordul Áder János alapítványa, a Kék Bolygó, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentése alapján augusztus 31-én megszűnnek. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (KBKA) ekkor egy Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet! alcímmel kiküldött sajtóközleményben reagált a hírre.

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Bírósághoz fordul Áder János alapítványa / Fotó: Ladóczki Balázs

Bírósághoz fordul Áder János alapítványa

A volt köztársasági elnök alapítványa ebben azt írta, kuratóriumi vezetésüket keddre várták a Miniszterelnökségen egy megállapodás megkötésére. Miután az időpontot áttolták csütörtök délre, az alapítvány jogi képviselője a megadott időpontban megjelent a minisztérium épületében, a miniszterelnök azonban négy perccel dél előtt bejelentette egy videóban, hogy jelenlegi formájában megszűnik a KBKA - írja a 444.

A nem sokkal később kezdődő megbeszélésen az alapítvány jogi képviselője át akarta nézni a megállapodás-tervezetet, ezt azonban a Miniszterelnökség képviselője nem tudta bemutatni, helyette azt mondta, majd később elektronikus formában elküldi.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány elfogadhatatlannak tartja Veres Ildikó elszámolóbiztos eljárását, a Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökség döntése törvénysértő. Ezért a KBKA, bízva a jogállami normák maradékának érvényesülésében, jogorvoslattal él az eljárás és a döntés ellen. Az ügy a bíróságon folytatódik

- tették hozzá.

Magyar Péter miniszterelnök még korábban azt jelentette be, augusztus 31-től a Mathias Corvinus Alapítvány (MCC) és másik két alapítvány közfeladatait, valamint az állami eredetű vagyont az állam veszi át. A kormányfő szerint ez nem jelenti azt, hogy az érintett szervezetek, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kék Bolygó Alapítvány a jövőben semmilyen formában nem működhetnek tovább: más szervezeti keretek között gyűjthetnek támogatást és szervezhetnek programokat. A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

 

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