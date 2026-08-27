Bírósághoz fordul Áder János alapítványa, a Kék Bolygó, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentése alapján augusztus 31-én megszűnnek. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (KBKA) ekkor egy Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet! alcímmel kiküldött sajtóközleményben reagált a hírre.
Bírósághoz fordul Áder János alapítványa
A volt köztársasági elnök alapítványa ebben azt írta, kuratóriumi vezetésüket keddre várták a Miniszterelnökségen egy megállapodás megkötésére. Miután az időpontot áttolták csütörtök délre, az alapítvány jogi képviselője a megadott időpontban megjelent a minisztérium épületében, a miniszterelnök azonban négy perccel dél előtt bejelentette egy videóban, hogy jelenlegi formájában megszűnik a KBKA - írja a 444.
A nem sokkal később kezdődő megbeszélésen az alapítvány jogi képviselője át akarta nézni a megállapodás-tervezetet, ezt azonban a Miniszterelnökség képviselője nem tudta bemutatni, helyette azt mondta, majd később elektronikus formában elküldi.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány elfogadhatatlannak tartja Veres Ildikó elszámolóbiztos eljárását, a Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökség döntése törvénysértő. Ezért a KBKA, bízva a jogállami normák maradékának érvényesülésében, jogorvoslattal él az eljárás és a döntés ellen. Az ügy a bíróságon folytatódik
- tették hozzá.
Magyar Péter miniszterelnök még korábban azt jelentette be, augusztus 31-től a Mathias Corvinus Alapítvány (MCC) és másik két alapítvány közfeladatait, valamint az állami eredetű vagyont az állam veszi át. A kormányfő szerint ez nem jelenti azt, hogy az érintett szervezetek, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kék Bolygó Alapítvány a jövőben semmilyen formában nem működhetnek tovább: más szervezeti keretek között gyűjthetnek támogatást és szervezhetnek programokat. A további részleteket ITT lehet elolvasni!