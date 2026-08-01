Elárulta a minisztérium, mikor jöhet az áfacsökkentés a zöldségeknél és gyümölcsöknél

A zöldségek, gyümölcsök és az úgynevezett egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése a Tisza Párt egyik központi kampányígérete volt. Magyar Péter kormánya ezeknek a termékeknek a forgalmi adóját a jelenlegi 27 százalékos szintről 5 százalékra mérsékelné, azonban a megvalósítás pontos időpontja továbbra sem ismert. Elsőként azt kell meghatározni, hogy pontosan mely termékek minősülnek majd „egészséges élelmiszernek”, és mely árucikkekre terjedhet ki az intézkedés. Az áfacsökkentés mértéke ezt követően válhat egyértelművé, a korábbi ígéret szerint ugyanis ezek a termékek is az 5 százalékos kedvezményes áfakulcs alá kerülhetnek – írja a Magyar Nemzet.

Még dolgoznak az egészséges élelmiszerek áfacsökkentésén (Fotó: Pinterest)

Mikor jöhet az áfacsökkentés?

Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium arról tájékoztatta a lapot, hogy a friss zöldség- és gyümölcsfélék, valamint az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése továbbra is szerepel a kormányprogramban.

A tárca ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézkedés jelentős költségvetési hatással járna.

A számítások szerint az áfakulcs mérséklése mintegy 140–150 milliárd forintos bevételkiesést okozhatna. A minisztérium szerint ezért az áfacsökkentés csak akkor vezethető be felelősen, ha a költségvetés stabilizálódik.

A tervezett változtatás előtt azt is tisztázni kell, hogy pontosan mely termékek tartoznának az „egészséges élelmiszerek” kategóriájába, hiszen az áfacsökkentés mértéke és hatálya ettől is függ.

Az intézkedésről korábban Bóna Szabolcs is beszélt miniszteri meghallgatásán, és többször elhangzott, hogy ez lehet az egyik első lépés. Május végén olyan hírek jelentek meg, hogy a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése már július 1-jén életbe léphet, ezt azonban a kormányzat hamar cáfolta. A változás végül nem történt meg.

A jelenlegi információk alapján az intézkedés legkorábban idén ősszel vagy 2027 januárjában valósulhat meg. A minisztérium azonban nem zárta ki, hogy a bevezetés későbbi időpontra tolódik.

A tárca közlése szerint jelenleg is zajlik annak előkészítése, hogy az áfacsökkentés pontosan mely termékkörökre és milyen ütemezéssel vonatkozhat.