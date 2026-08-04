Szigorú vizsgálatok kezdődnek az akkumulátorgyáraknál

Augusztus 1-jétől országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára – jelentette be Gajdos László a közösségi oldalán. Az élő környezetért felelős miniszter jelezte: Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett, társadalmilag elfogadható módon működhet.

Ellenőrzik az akkumulátorgyárakat (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A miniszter elmondta, hogy az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére.

Az ellenőrzések nemcsak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki. A hatóságok

a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel

– hangsúlyozta. Hozzátette: az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik.

A program célja a jogsértések feltárása és megszüntetése, valamint a szabályozás, az engedélyezési gyakorlat és a hatósági ellenőrzések megerősítése – jelentette ki Gajdos László.

A Tisza-kormány még június elején jelentette be, hogy új környezetvédelmi intézkedésről döntött. Akkor Köböl Anita kormányszóvivő elmondta, hogy az új határozatok célja a természeti környezet védelme, a fenntarthatóság erősítése és élhetőbb környezet biztosítása a jövő generációinak. Ebbe beletartozik a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálata, az akkumulátoripar szabályozásának szigorítása és az új környezetvédelmi felelősségi rendszer bevezetése.

Ennek része, hogy önálló országos környezetvédelmi főhatóságot hoznak létre és országos ellenőrzési program indul a legnagyobb környezeti kockázatot jelentő ipari üzemekkel kapcsolatban. Azt is bejelentették, hogy megszüntetik azt a szabályt, amely szerint miniszteri döntéssel lehetett kijelölni akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszíneit.