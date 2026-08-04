Szigorú vizsgálatok kezdődnek az akkumulátorgyáraknál

Augusztus 1-jétől országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára – jelentette be Gajdos László a közösségi oldalán. Az élő környezetért felelős miniszter jelezte: Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett, társadalmilag elfogadható módon működhet.
A miniszter elmondta, hogy az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére.
Az ellenőrzések nemcsak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki. A hatóságok
a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel
– hangsúlyozta. Hozzátette: az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik.
A program célja a jogsértések feltárása és megszüntetése, valamint a szabályozás, az engedélyezési gyakorlat és a hatósági ellenőrzések megerősítése – jelentette ki Gajdos László.
A Tisza-kormány még június elején jelentette be, hogy új környezetvédelmi intézkedésről döntött. Akkor Köböl Anita kormányszóvivő elmondta, hogy az új határozatok célja a természeti környezet védelme, a fenntarthatóság erősítése és élhetőbb környezet biztosítása a jövő generációinak. Ebbe beletartozik a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálata, az akkumulátoripar szabályozásának szigorítása és az új környezetvédelmi felelősségi rendszer bevezetése.
Ennek része, hogy önálló országos környezetvédelmi főhatóságot hoznak létre és országos ellenőrzési program indul a legnagyobb környezeti kockázatot jelentő ipari üzemekkel kapcsolatban. Azt is bejelentették, hogy megszüntetik azt a szabályt, amely szerint miniszteri döntéssel lehetett kijelölni akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszíneit.
Sokat támadták a kampányban az akkumulátorgyárakat
Emlékezetes, a Tisza Párt a kampányban előszeretettel híresztelte, hogy az akkumlátorgyárak mekkora veszéllyel vannak az emberekre, és hogy az Orbán-kormány eltussolja az esetleges szabálytalanságokat. A választás óta azonban meglehetősen nagy volt a csend eddig az akkumulátorgyárak körül. Ezt az eddigi hallgatást okozhatta az, hogy „csodával határos módon” éppen
a választások után kijött a Greenpeace jelentése, amely szerint semmilyen veszélyes anyagot nem találtak a gödi akkumulátorgyárnál.
Mindössze négy nappal a választást követően a Greenpeace elismerte, hogy a gödi Samsung-gyár nem bocsátott ki káros anyagokat. Korábban azonban éppen a nemzetközi zöldszervezet indította el azt a narratívát, amelyre a Tisza Párt és a balos sajtó később teljes lejáratókampányt épített: azt állították, hogy a magyar kormány eltitkolja az akkumulátorgyárak állítólagos mérgező működését.