Átalakul az Alkotmánybíróság, pár napon belül négy alkotmánybírónak is távoznia kell

Szeptember elsején négy alkotmánybíró mandátuma is megszűnik, míg novemberben egy ötödiké is. Ezzel 4 hónap alatt a 15 fős testület 6 tagot is elveszít, ezért a testületnek új tagokat, új elnököt és elnökhelyettest is választania kell. Ezzel azonban nem feltétlenül ér véget a Tisza-kormány által eltávolított bírák története, ugyanis az érintettek Strasbourgig vagy akár Luxembourgig is elmehetnek, ahol a több száz milliós kártérítésen felül tagállami kötelezettségszegést is megállapíthatnak.

Négy alkotmánybíró is elveszíti szeptemberben a mandátumát Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A bíróknak azért kell távoznia, ugyanis az Alaptörvény 17. módosítása korlátozza mandátumuk megtartásának lehetőségét. A törvény kimondja, hogy ha az Alkotmánybíróság tagja az Alaptörvény tizenhetedik módosítása hatálybalépésének napján már betöltötte a hetvenedik életévét, megbízatása az Alaptörvény 17. módosításának hatálybalépése időpontját követő hónap első napján megszűnik – idézte fel az Index.

Ez azt jelenti, hogy szeptember elsején, kedden megszűnik a 70. évüket betöltött alkotmánybírók mandátuma.

A portál emlékeztetett, hogy hasonló szabályozás korábban is érvényben volt, azonban azt 2013-ban kivezették. A szabály újbóli alkalmazása négy bírót érint: Polt Péter elnököt, korábbi legfőbb ügyészt, Haszonicsné Ádám Máriát, a köztársasági elnöki hivatal egykori vezetőjét, Juhász Miklóst, a Gazdasági Versenyhivatal volt elnökét és Lomnici Zoltánt, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét. Míg novemberben Czine Ágnes mandátuma is lejár.

Új alkotmánybírókat kell választani

Emlékezetes, hogy Czine Ágnest augusztus 13-án az Alkotmánybíróság elnökhelyettesének választották, így szeptember elsejétől az ő feladata lesz majd fenntartani a testület működőképességét Polt Péter mandátumának megszűnése után. Azonban novemberi szükségszerű távozása miatt csupán két és fél hónapig tölti be ezt a tisztségét.

A négy hónap alatt 6 embert is elveszítő 15 fős Alkotmánybíróság személyi összetétele sokat változik. A testület először júliusban Hende Csabát veszítette el a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítása miatt, ugyanis az kimondja, hogy országgyűlési képviselőnek nem választható személy nem lehet alkotmánybíró, Hende Csaba pedig már nem lehet országgyűlési képviselő szintén a Tisza-Alkotmány-módosítása miatt. Helyére az Országgyűlés Sonnevend Pált választotta.

A pár nap múlva távozó négy alkotmánybíró és a november közepéig helyettesítést vállaló Czine Ágnes helyére hamarosan 5 új alkotmánybírót kell majd az Országgyűlésnek választania, míg az Alkotmánybíróságnak új elnököt és elnökhelyettest.

Nemzetközi bíróságokhoz fordulhatnak

A portál arra is kitért, hogy a választási procedúrákkal párhuzamosan az életkoruk miatt mandátumoktól megfosztott bírák feltehetően nemzetközi bíróságokhoz is fordulhatnak. Polt Péter egy korábbi, júniusban megjelent tanulmányában jelezte, hogy két út állhat rendelkezésükre:

a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB),

és a luxembourgi Európai Unió Bírósága (EUB).

Az előbbi egy korábbi ügyben már kimondta, hogy a bírói tisztség idő előtti megszüntetésével kapcsolatos jogvita az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikkének hatálya alá tartozhat akkor is, ha nem klasszikus ítélkező bírói, hanem bírói igazgatási pozícióról van szó.