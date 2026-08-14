Az Alkotmánybíróság döntött a kekvák ügyében, de Sulyok Tamásról még nem

Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az Alaptörvény tizenhatodik módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, vagyis az úgynevezett kekvákkal kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte – derül ki az Alkotmánybíróság közzétett határozatból. A testület az ügyben megállapította a hatásköre hiányát, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza.

Az Alkotmánybíróság még nem döntött Sulyok Tamás ügyében (Fotó: NurPhoto/Mateusz Wlodarczyk)

A határozat szerint az Alkotmánybíróság teljes ülése Handó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók különvéleményével hozta meg döntését.

A Fidesz az utólagos normakontroll-eljárásra vonatkozó indítványában azzal érvelt, hogy a támadott rendelkezés

nem általános jövőbeli alkotmányos intézményt szabályoz, hanem a hatályba lépéskor már működő, azonosítható alapítványokra vonatkozó, kivezető szabályt alkot.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Országgyűlés a hatályos jogszabályoknak megfelelően fogadta el a módosítást, a testületnek pedig nincs hatásköre a tartalmi vizsgálatra, márpedig a Fidesz-KDNP által benyújtott kérelem tartalmi jellegű.

Az Alkotmánybíróság többsége úgy látta, hogy annak eldöntése, hogy egy szabály kellően általános, normatív vagy éppen túlzottan konkrét-e, már magának a rendelkezésnek a tartalmi értékelését jelentené, ez pedig nem tartozik a testület hatáskörébe.

Szerintük ugyanis csak olyan elemeit vizsgálhatják a módosításnak, amelyek

az eljárási rend megsértésére,

a szavazásra, illetve

a jogi keretekre

vonatkozik. A módosítás azonban minden esetben az Országgyűlés feladata.

Az Alkotmánybíróság nem döntött Sulyok Tamás ügyében

Habár hivatalosan jelenleg ítélkezési szünet van, az Alkotmánybíróság csütörtökön összeült, hogy megvitassák a Fidesz–KDNP négy, az Alaptörvény-módosításra vonatkozó beadványát. Ezek között szerepelt nem csak a kekvák kapcsán benyújtott kifogás, de a Sulyok Tamás volt köztársasági elnök elmozdítására vonatkozó felülvizsgálati kérelem is.

Már egyébként jelezte a testület, hogy külön eljárásban vizsgálja majd az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében elfogadott kapcsolódó 2026. évi XVIII. törvény alkotmányosságát.

Habár előbbi óriási jelentőséggel bír, miután a kormány szorult helyzetben találhatná magát a 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott EU-s forrás kapcsán, hiszen ha az Alkotmánybíróság helyt adna a keresetnek, akkor az Országgyűlésnek alig maradna ideje új szabályozás elfogadására az augusztus 31-i határidő előtt.