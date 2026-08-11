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Alkotmánybíróság

Csütörtökön dönthet az Alkotmánybíróság az Alaptörvény-módosításáról, amivel eltávolították Sulyok Tamást

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Négy, az Alaptörvény tizenhatodik és tizenhetedik módosítását érintő beadványról tárgyal csütörtökön a Fidesz–KDNP kezdeményezésére a testület. Az Alkotmánybíróság többek között azt a rendelkezést is vizsgálja, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását.
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AlkotmánybíróságFidesz-KDNPSulyok TamásAlaptörvény-módosítás

Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság csütörtökön a legutóbbi Alaptörvény-módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló négy Fidesz–KDNP-s beadványt – derült ki a testület napirendjéből. Mint arról az Origo beszámolt, a Fidesz–KDNP az Alaptörvény tizenhatodik és tizenhetedik módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon.

A Fidesz–KDNP megtámadta az Alaptörvény 17. módosításának egyik részét, az Alkotmánybírósághoz fordultak, amely csütörtökön tárgyalja majd a beadványt (Fotó: Hatlaczki Balázs)
A Fidesz–KDNP az Alaptörvény módosítása miatt az Alkotmánybírósághoz fordult (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Sulyok Tamás miatt is az Alkotmánybírósághoz fordultak

Az ellenzéki pártok

a megsemmisítését kérték annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását,

valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére.

A Fidesz–KDNP szintén kezdeményezte a testületnél az országgyűlési képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezetésére vonatkozó módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot, aki már legalább tizenkét évig vagy három cikluson keresztül volt képviselő.

Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvény-módosítást is, amely visszaállította a bírák hetvenéves felső korhatárát.

 

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