Az Alkotmánybíróság hétfőre hagyta a nagy döntést: marad-e Sulyok Tamás köztársasági elnök?

Hiába szerepeltek a napirenden az Alkotmánybíróság augusztus 13-i ülésén az Alaptörvény módosítását támadó fideszes indítványok, a testület nem döntött valamennyi kérdésben. A Népszava szúrta ki, hogy ma már ne érdemes várni a döntésre: a köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével, a képviselői cikluskorláttal és az alkotmánybírói korhatárral kapcsolatos utólagos normakontroll-indítványok az augusztus 17-i teljes ülésen szerepelnek ismét a testület előtt.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, az Alkotmánybíróság augusztus 13-i ülésén meghozta első érdemi döntését az ellenzéki pártok utólagos normakontroll-indítványai ügyében. A testület hatáskör hiányában visszautasította a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra (kekva) vonatkozó Alaptörvény-módosítást támadó indítványt. A testület többsége ugyanis úgy látta: annak eldöntése, hogy egy szabály kellően általános, normatív vagy éppen túlzottan konkrét-e, már magának a rendelkezésnek a tartalmi értékelését jelentené, ez pedig nem tartozik a testület hatáskörébe.
Szerintük ugyanis csak olyan elemeit vizsgálhatják a módosításnak, amelyek
- az eljárási rend megsértésére,
- a szavazásra, illetve
- a jogi keretekre
vonatkozik. A módosítás azonban minden esetben az Országgyűlés feladata.
Az Alkotmánybíróságnak így három ügy maradt jövő hét hétfőre
Mint ismeretes, a Fidesz és a KDNP összesen négy pontban támadta meg a Tisza-kormány által elfogadott 16. és 17. alaptörvény-módosítást:
- Alkotmánybírói korhatár: a bírák és alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának visszaállítása, aminek következtében a testület 15 tagja közül többeknek (köztük Polt Péter elnöknek) szeptember 1-jével távoznia kell.
- Az államfő megbízatásának megszűnése: a módosítás azonnali hatállyal megszüntette Sulyok Tamás köztásaság elnöki tisztségét.
- Képviselői cikluskorlát: az Alaptörvény új szabálya szerint nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki legalább 12 évig vagy három cikluson keresztül már országgyűlési képviselő volt.
Baka András hivatalba sem léphet?
A Fidesz kezdettől fogva alkotmányellenesnek és a jogállamiságot sértő lépésnek nevezte Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését. Ennek ellenére július 13-án az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta az Alaptörvény 17. módosítását, amely megszüntette a köztársasági elnök megbízatását. Az Országgyűlés keddi, rendkívüli ülésén megválasztották Magyarország új köztársasági elnökét, Baka Andrást. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a folyamatban, mivel azt illegitimnek tartja, így jelöltet sem állítottak.
Érdemes megjegyezni, hogy az Alkotmánybíróságon – egy kivétellel – továbbra is a Fidesz által jelölt és megválasztott alkotmánybírák hozzák meg a döntést. Polt Péter elnöknek, valamint három, 70 év feletti bírótársának ugyanis csak szeptember 1-jén szűnik meg a mandátuma. Az alkotmánymódosítás egyedül Hende Csaba volt honvédelmi miniszter és fideszes országgyűlési képviselő megbízatását szüntette meg azonnali hatállyal, a helyére pedig a Tisza Sonnevend Pált választotta meg.
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász korábban az Origónak azt mondta: ha az Alkotmánybíróság megsemmisíti azt a rendelkezést, amely alapján Sulyok Tamás megbízatása megszűnt, akkor jogilag úgy kell tekinteni, mintha ez a rendelkezés soha nem is létezett volna. Mivel Sulyok mandátuma kizárólag erre a szabályra hivatkozva szűnt meg, és más okból nem ért véget, az eredeti, ötéves köztársasági elnöki megbízatását folyamatosnak kell tekinteni. – Tehát nem arról lenne szó, hogy Sulyok Tamás újra köztársasági elnök lesz, hanem arról, hogy jogilag végig ő maradt az államfő – emelte ki. Ebben az esetben Baka András nem is léphetne hivatalba, hiába választották meg. Elképzelhető ugyan politikai vita vagy konfliktus a helyzetből, közjogilag azonban nem létezhetne két köztársasági elnök egyszerre – mutatott rá.