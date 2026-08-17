Sulyok Tamás ügyében is döntött az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság visszautasította mindhárom indítványt, amelyet az Alaptörvény módosításával kapcsolatban nyújtott be a Fidesz és a KDNP – közölte az Alkotmánybíróság. A két párt július végén kezdeményezett utólagos normakontrollt.

Az Alkotmánybíróság visszautasította az Alaptörvény-módosítás miatt tett beadványokat (Fotó: NurPhoto/Mateusz Wlodarczyk)

Három ügyben döntött az Alkotmánybíróság

Az alkotmánybírák eredetileg múlt csütörtökön tárgyalták volna az indítványokat, de végül csak a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra (kekva) vonatkozó Alaptörvény-módosítást támadó indítványról hoztak döntést: hatáskör hiányában elutasították.

A testület hétfőn három ügyben hozott döntést:

Alkotmánybírói korhatár: a bírák és alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának visszaállítása, aminek következtében a testület 15 tagja közül többeknek, köztük Polt Péter elnöknek szeptember 1-jével távoznia kell. Az államfő megbízatásának megszűnése: a módosítás azonnali hatállyal megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Képviselői cikluskorlát: az Alaptörvény új szabálya szerint nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki legalább 12 évig vagy három cikluson keresztül már országgyűlési képviselő volt.

A Fidesz kezdettől fogva alkotmányellenesnek és

a jogállamiságot sértő lépésnek nevezte Sulyok Tamás eltávolítását,

amit az Országgyűlés tiszás többsége fogadott el az Alaptörvény 17. módosításával. A parlament azóta megválasztotta Magyarország új köztársasági elnökét, Baka Andrást. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a folyamatban, mivel azt illegitimnek nevezte, így jelöltet sem állítottak.

Magyar Péter ezt is kipipálta

Akkor ez is pipa – kommentálta a miniszterelnök az Alkotmánybíróság döntését. Magyar Péter szerint a döntés azt jelenti, hogy „alkotmányos volt Sulyok Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is”.

A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát

– jegyezte meg bejegyzésében a kormányfő.

A Fidesz nem adja fel

„Tégláról téglára épül az önkény. A lefejezett és megfélemlített Alkotmánybíróság mai határozata az önkény felé vezető további lépések előtt nyitja meg az utat” – írta a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.