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Sulyok Tamás ügyében is döntött az Alkotmánybíróság

alkotmánybíróság

Sulyok Tamás ügyében is döntött az Alkotmánybíróság

25 perce
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A Fidesz és a KDNP az Alaptörvény módosítása miatt fordult a taláros testülethez. Az Alkotmánybíróság mindhárom beadványt visszautasította, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítása ügyében is.
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Az Alkotmánybíróság visszautasította mindhárom indítványt, amelyet az Alaptörvény módosításával kapcsolatban nyújtott be a Fidesz és a KDNP – közölte az Alkotmánybíróság. A két párt július végén kezdeményezett utólagos normakontrollt.

Alkotmánybíróság
Az Alkotmánybíróság visszautasította az Alaptörvény-módosítás miatt tett beadványokat (Fotó: NurPhoto/Mateusz Wlodarczyk)

Három ügyben döntött az Alkotmánybíróság

Az alkotmánybírák eredetileg múlt csütörtökön tárgyalták volna az indítványokat, de végül csak a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra (kekva) vonatkozó Alaptörvény-módosítást támadó indítványról hoztak döntést: hatáskör hiányában elutasították.

A testület hétfőn három ügyben hozott döntést:

  1. Alkotmánybírói korhatár: a bírák és alkotmánybírók 70 éves felső korhatárának visszaállítása, aminek következtében a testület 15 tagja közül többeknek, köztük Polt Péter elnöknek szeptember 1-jével távoznia kell.
  2. Az államfő megbízatásának megszűnése: a módosítás azonnali hatállyal megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását.
  3. Képviselői cikluskorlát: az Alaptörvény új szabálya szerint nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki legalább 12 évig vagy három cikluson keresztül már országgyűlési képviselő volt.

A Fidesz kezdettől fogva alkotmányellenesnek és

a jogállamiságot sértő lépésnek nevezte Sulyok Tamás eltávolítását,

amit az Országgyűlés tiszás többsége fogadott el az Alaptörvény 17. módosításával. A parlament azóta megválasztotta Magyarország új köztársasági elnökét, Baka Andrást. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a folyamatban, mivel azt illegitimnek nevezte, így jelöltet sem állítottak.

Magyar Péter ezt is kipipálta

Akkor ez is pipa – kommentálta a miniszterelnök az Alkotmánybíróság döntését. Magyar Péter szerint a döntés azt jelenti, hogy „alkotmányos volt Sulyok Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is”.

A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát

– jegyezte meg bejegyzésében a kormányfő.

A Fidesz nem adja fel

„Tégláról téglára épül az önkény. A lefejezett és megfélemlített Alkotmánybíróság mai határozata az önkény felé vezető további lépések előtt nyitja meg az utat” – írta a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Bóka János rámutatott:

Ha a köztársasági elnököt személyre szabott jogalkotással el lehet távolítani, akkor ma Magyarországon a Tisza-többség bárkivel bármit megtehet.

A Fidesz folytatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállást, és annak minden eszközével élni fog parlamenten belül és kívül – hangsúlyozta a frakcióvezető.

 

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