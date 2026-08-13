Sulyok Tamás visszatérhet a Sándor-palotába? Minden az Alkotmánybíróság mai döntésén múlik

Fontos döntésre készül ma az Alkotmánybíróság: megtárgyalják a Fidesz és a KDNP azon beadványait, amelyek egyebek mellett a legutóbbi Alaptörvény-módosítások megsemmisítésére irányulnak. A két ellenzéki párt még július végén kezdeményezett utólagos normakontrollt a testületnél, az Alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt.

Csütörtökön összeül az Alkotmánybíróság, megtárgyalja a legutóbbi Alaptörvény-módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló négy Fidesz-KDNP-s beadványt (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az egyik indítványban azt a rendelkezést támadják, amely szerint az Alaptörvény 17. módosításának hatálybalépését követő napon megszűnik a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása. Az ellenzéki képviselők szerint az Országgyűlés az alkotmánymódosítást egy konkrét személy közjogi helyzetének megváltoztatására használta fel, ezért a rendelkezés megalkotása közjogilag érvénytelen lehet.

Azt is kérték, az Alkotmánybíróság az ügy érdemi vizsgálata előtt forduljon az Európai Unió Bíróságához. A luxembourgi testület többek között azt értelmezhetné, milyen követelmények vonatkoznak a közhatalmi szervek hatáskörének gyakorlására.

Baka András hivatalba sem léphet?

Emlékezetes, hogy a Fidesz kezdettől fogva alkotmányellenesnek és a jogállamiságot sértő lépésnek nevezte Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését. Ennek ellenére július 13-án az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta az Alaptörvény 17. módosítását, amely megszüntette a köztársasági elnök megbízatását. Az Országgyűlés keddi, rendkívüli ülésén megválasztották Magyarország új köztársasági elnökét, Baka Andrást. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a folyamatban, mivel azt illegitimnek tartja, így jelöltet sem állítottak.

Országgyűlés keddi, rendkívüli ülésén megválasztották Magyarország új köztársasági elnökét, Baka Andrást (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Érdemes megjegyezni, hogy az Alkotmánybíróságon – egy kivétellel – továbbra is a Fidesz által jelölt és megválasztott alkotmánybírák hozzák meg a döntést. Polt Péter elnöknek, valamint három, 70 év feletti bírótársának ugyanis csak szeptember 1-jén szűnik meg a mandátuma. Az alkotmánymódosítás egyedül Hende Csaba volt honvédelmi miniszter és fideszes országgyűlési képviselő megbízatását szüntette meg azonnali hatállyal, a helyére pedig a Tisza Sonnevend Pált választotta meg.

Ez adja az ügy pikantériáját, hiszen felvetődik a kérdés:

mi történik akkor, ha a testület megsemmisíti a Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését eredményező rendelkezést, miközben már megválasztották Baka Andrást köztársasági elnöknek?

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász erről az Origónak azt mondta: ha az Alkotmánybíróság megsemmisíti azt a rendelkezést, amely alapján Sulyok Tamás megbízatása megszűnt, akkor jogilag úgy kell tekinteni, mintha ez a rendelkezés soha nem is létezett volna. Mivel Sulyok mandátuma kizárólag erre a szabályra hivatkozva szűnt meg, és más okból nem ért véget, az eredeti, ötéves köztársasági elnöki megbízatását folyamatosnak kell tekinteni.

Tehát nem arról lenne szó, hogy Sulyok Tamás újra köztársasági elnök lesz, hanem arról, hogy jogilag végig ő maradt az államfő

– emelte ki, hozzátéve: az Alkotmánybíróság döntése mindenkire kötelező, és azzal szemben nincs jogorvoslati lehetőség.