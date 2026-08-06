Hétvégén eldől, kit jelöl a Tisza államfőnek

A Tisza Párt parlamenti frakciója szombaton szavaz arról, kit jelöl köztársasági elnöknek – közölte Bujdosó Andrea frakcióvezető. A kiválasztás még tart, a képviselők várhatóan több jelölt közül dönthetnek. Neveket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. A Tisza korábban több államfőjelölttel is tárgyalt.

A Tisza Párt szombaton választja ki államfőjelöltjét (Fotó: Mediaworks)

Szombaton dönt a Tisza az államfőjelöltről

Bujdosó Andrea neveket egyelőre nem árult el.

A hivatalos jelölést legkésőbb hétfőn tíz óráig kell benyújtani,

ezért a döntési folyamatot ehhez a határidőhöz igazítják – olvasható a parlament oldalán.

Mikor lesz az államfőválasztás?

A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt.

A parlament honlapjára felkerült szerdai dokumentumban Bujdosó Andrea frakcióvezető azt írta: kezdeményezik, hogy az Országgyűlés az augusztus 10–11-i rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a köztársasági elnök megválasztásával.

A Tisza-frakció nevében javasolták azt is, hogy az államfőválasztás időpontja augusztus 11., kedd legyen.

Több név is felmerült a köztársasági elnöki posztra

A frakció szerdán kezdeményezte, hogy az Országgyűlés jövő kedden válassza meg az új államfőt. Sulyok Tamás mandátuma július 20-án, az Alaptörvény tizenhetedik módosításával megszűnt, jogköreit átmenetileg Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja. A parlamentnek harminc napon belül kell utódot választania, a Tisza kezdeményezését is ezzel indokolta.

Korábban Polgár Judit neve is felmerült, a sakkozó azonban nem vállalta a felkérést. Magyar Péter azóta Fülöp Botonddal, Romsics Ignáccal és Baka Andrással is egyeztetett. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja a tisztségre.