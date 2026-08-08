Romsics Ignác, Fülöp Botond és Baka András: ők lehetnek a Tisza államfőjelöltjei?

A Tisza frakciója három, eltérő szakmai hátterű jelölt közül választja ki Magyarország következő államfőjét, akiket a párt elnöksége választott ki, összesen 10 jelöltből. Biztosan nem lehet tudni, hogy ki lesz a három jelölt, azonban a miniszterelnök az elmúlt hetekben velük találkozott:

Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja;

Fülöp Botond a Vidéki prókátor néven ismertté vált ügyvéd, aki nyilvánosságra hozta a kegyelmi botrányt kirobbantó információt;

Baka András pedig a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke és az Emberi Jogok Európai Bíróságának egykori bírája.

Magyar Péter szerint mindhárom jelöltből fantasztikus államfő lenne (Forrás: Mediaworks)

Biztosan nem lehet tudni, hogy ők mind a hárman a jelöltek között vannak, miután pénteki sajtótájékoztatóján Magyar Péter csak annyit közölt, hogy

aki figyelte a híreket, annak nem lesz meglepő, hogy kik lesznek a jelöltek,

a frakcióval várhatóan szombaton 10 órától tárgyal erről. Ő maga pedig úgy gondolja, mind a hárman kiváló köztársasági elnökök lennének. A frakció szombaton dönt tehát arról, kit választ államfőjelöltnek, az Országgyűlés pedig a tervek szerint jövő kedden választja meg Magyarország új köztársasági elnökét. De mit érdemes tudni a lehetséges jelöltekről?

Romsics Ignác, a magyar történelem kutatója

Az 1951-ben született Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe elsősorban a 20. századi magyar történelem, különösen a Horthy-korszak, Trianon és a magyar külpolitika története.