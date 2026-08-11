Az Európai Parlamenthez fordult Tényi István az új államfő megválasztása miatt

Az Európai Parlament petíciós bizottságához fordult a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István az új magyar köztársasági elnök megválasztása miatt. Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának címzett beadványában az államfőválasztás körülményeit, Sulyok Tamás mandátumának megszüntetését, valamint az Alaptörvény 17. módosítását kritizálta.

Az Országgyűlés rendkívüli ülésén választották meg az új államfőt, Baka Andrást (Forrás: Facebook)

Ahogy arról az Origo beszámolt, az Országgyűlés rendkívüli ülésén megválasztották Magyarország új köztársasági elnökét, amit politikai és alkotmányos vita előzött meg: Magyar Péter már a választási kampányban azt ígérte, hogy eltávolítja Sulyok Tamást, mert álláspontja szerint a volt államfő a Fidesz érdekeit képviselte, és nem tudta megtestesíteni a nemzet egységét.

Sulyok Tamás államfői megbízatásának megszüntetését a Fidesz már a folyamat kezdetén is alkotmányellenesnek, illetve a jogállamiságot sértő intézkedésnek minősítette. A parlament tiszás többsége ennek ellenére július 13-án megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek nyomán megszűnt Sulyok Tamás köztársasági elnöki mandátuma. Az államfői feladatokat az új elnök megválasztásáig az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el. A Tisza frakciója Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnökét jelölte államfőnek.

Az államfőválasztás körülményei az intézmény legitimitását is csorbíthatják

A Fidesz és a KDNP nem vett részt a folyamatban, mivel annak egészét illegitimnek tartja, így jelöltet sem állítottak. A jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett ugyanakkor nem volt kérdéses, hogy Magyar Péter jelöltjének megválasztásához megvan a szükséges kétharmados többség.

Tényi István szerint az egyetlen jelölt indulása és a Fidesz, illetve a KDNP parlamenti bojkottja az államfői intézmény legitimitását is csorbíthatja. Úgy véli, a folyamat eltért az 1989-es rendszerváltás konszenzusos alapelveitől, és szerinte veszélyezteti a jogállami normákba vetett társadalmi bizalmat.

A beadványban Tényi István azt kéri az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságától, hogy vizsgálja felül az Alaptörvény 17. módosításával összefüggő eljárásrendet, valamint a házszabály alkalmazásának gyakorlatát, és folytasson érdemi vitát az általa kifogásolt alkotmányos anomáliákról. Emellett azt szeretné, ha az Országgyűlés és a parlamenti frakciók számot adnának arról, miként kívánják helyreállítani a köztársasági elnöki intézmény iránti közbizalmat és társadalmi legitimációt. Tényi István egyúttal a rendszerváltás konszenzusos alapjaihoz való visszatérést, a hatalmi ágak egyensúlyának tiszteletben tartását és a társadalmi béke megőrzését sürgeti.