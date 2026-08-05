Itt a dátum, ekkor lesz az államfőválasztás

A parlament honlapjára felkerült szerdai dokumentumban Bujdosó Andrea frakcióvezető azt írta, kezdeményezik, hogy az Országgyűlés az augusztus 10–11-i rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a köztársasági elnök megválasztásával. A Tisza-frakció nevében egyben javasolták azt is, hogy az államfőválasztás időpontja augusztus 11., kedd legyen.

Államfőválasztásra készül a parlament (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az államfőválasztás előzményei

Az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás volt államfő mandátuma július 20-án megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.

A Fidesz szerint felesleges köztársaságielnök-választást tartani

A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársaságielnök-választás, ezért felesleges azt megtartani. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte szerdán, hogy a Tisza-frakció kezdeményezésére a parlament jövő kedden választhatja meg az új köztársasági elnököt.

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan közleményében azt írta: "kár a gőzért, a poszton nincs üresedés".

Hozzátette, hogy az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják.

Akárkit címkéz is föl most ezzel a titulussal a tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tollvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés

- közölte.

Az Origo korábban arról írt, hogy ők a legesélyesebbek a posztra, illetve ma délelőtt arról számoltunk be, hogy Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével találkozott a miniszterelnök.