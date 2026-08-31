Amnesty International: A Tisza nem állította helyre a független alkotmánybírók megválasztásának garanciáját

Szeptember 1-én négy alkotmánybíró, köztük Polt Péter, megbízatása is megszűnik – hívta fel a figyelmet az Amnesty International Magyarország. A szervezet a közösségi oldalán emlékeztetett: az Alaptörvény 17. módosítása újra bevezette, hogy 70 éves korig lehet valaki az Alkotmánybíróság tagja, ez négy bírót érint: Polt Péter elnököt, korábbi legfőbb ügyészt, Haszonicsné Ádám Máriát, a köztársasági elnöki hivatal egykori vezetőjét, Juhász Miklóst, a Gazdasági Versenyhivatal volt elnökét és Lomnici Zoltánt, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét.

Az Amnesty International lehetőséget lát a Tisza által menesztett alkotmánybírók megüresedő helyében Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A szervezet arra is rámutatott, hogy Hende Csaba júliusi és a mostani négy kényszerű távozással az Alkotmánybíróság harmada lecserélődik. Bár nem említették meg de a szervezet létszáma novemberben tovább csökken majd, mert Czine Ágnesnek is kényszerűen távoznia kell majd.

„A jogállam meggyengítéséhez a Fidesznek az elsők között az Alkotmánybíróságot is el kellett foglalnia”. Annak helyreállításhoz ezért az egyik legfontosabb lépés az Alkotmánybíróság függetlenségének garantálása. Ha azt akarjuk, hogy az elmúlt 16 év önkénye ne ismétlődhessen meg, a testületet erős garanciákkal kell védeni – vélekedtek. Majd arról értekeztek, hogy

a megüresedő alkotmánybírói székek most lehetőséget jelentenek a jogállam helyreállítása szempontjából, amihez az kell, hogy egyetlen kétharmados többség se mondhassa meg egyedül, hogy ki ellenőrizze az általuk hozott döntéseket.

A NER előtt az alkotmánybírók függetlenségét erősítette, hogy az Alkotmánybíróság tagjait jelölő parlamenti bizottságban az ellenzékkel kötött kompromisszumra volt szükség. Ezt a garanciát a Tisza nem állította helyre – jelentették ki.

Véleményük szerint bár a Hende helyére kerülő Sonnevend Pál szakmai hozzáértéséhez nem férhet kétség, a megválasztásához vezető folyamat jogosan kritizálható.

Bár a Hende helyére kerülő Sonnevend Pál szakmai hozzáértéséhez nem férhet kétség, a megválasztásához vezető folyamat jogosan kritizálható. Egyrészt, mert mindenféle egyeztetés nélkül, pár nap leforgása alatt ment le, másrészt, mert a Fidesztől átvett egypárti kiválasztási szabályokkal továbbra is bármikor vissza lehet élni – hangsúlyozták.

Mindannyiunk érdeke, hogy soha többé ne bízzuk az intézményeinket a megválasztott politikusaink „belátására” és „önmérsékletére”

– emelte ki a szervezet. Szerintük itt az ideje, hogy véget érjen az egypárti kiválasztás, és a helyére egy olyan rendszer kerüljön, ami biztosítja, hogy az Alkotmánybíróság függetlenségét.