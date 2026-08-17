Több magyar városban áramszünet lehet már hétfőn, ez az oka

Több magyar városban lesz áramszünet a következő napokban, van, ahol már hétfőn ezt tapasztalhatják a lakosok. Az E.ON augusztus 17. és 23. között várható áramszünetekről tájékoztatott.
A keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán – jelentette korábban Magyar Péter azokkal a munkálatokkal kapcsolatban, amelyek azért folynak, hogy ne kelljen blokkot leállítani a paksi atomerőműben a hűtővíz alacsony szintje miatt. Az E.ON által az érintett fogyasztóknak előre jelzett, néhány órás leállásokra azonban nem ezért kerül sor, hanem azért, mert a tervezett karbantartásokat végzik. A szolgáltató szerint lesz, ahol csak egy-egy ingatlant, máshol több utcát is érint az átmeneti szolgáltatáskiesés - írja a vg.hu.
Az áramszünettel érintett települések:
- A vaol.hu jelentése szerint Vasban többek közt Szentgotthárdon és Jánoshalmán lesz áramszünet.
- Nógrád megyében Hont-Parassapuszta és Pásztó érintett – írta a nool.hu.
- Tolnában kedden végzik a munkát, Dúzsban és Nagykónyiban – tájékoztatott a teol.hu.
- Veszprémben maga a megyeszákhely érintett, a veol.hu az utcák nevét is közli.
- Hosszas áramszünetek jönnek Zalában – írja a zaol.hu, Zalaegerszegen kívül itt több település is érintett.
- A sonline.hu szintén több somogyi települést említ, Kaposváron kívül balatoniakat is.