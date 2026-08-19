Megszűnt a nyomozás az ukrán aranykonvoj ügyében

Megszüntették az aranykonvojügyben a nyomozást – jelentette be Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Az ügyvéd a közösségi oldalán azzal indokolta a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) döntését, hogy szerintük nem történt pénzmosás.

megszűnt a nyomozás az aranykonvoj ügyében Fotó: Facebook

Bűncselekmény hiányában megszüntette a NAV az aranykonvojügy nyomozását! Nem történt pénzmosás!

– közölte Horváth Lóránt.

Korábban az Origo már beszámolt róla, az ukrán pénzszállító ügyében az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján indult nyomozás pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozás egyik fontos feladata volt annak tisztázása, hogy a Magyarországon átszállított készpénz és arany milyen eredetű volt. Ennek érdekében az ügyészség még áprilisban megkereste az osztrák hatóságokat, és hivatalos jogsegély keretében kért tőlük információkat.

A NAV júliusban felfüggesztette az ukrán pénzszállító ügyében indított nyomozást, ugyanis Ausztriából nem érkezett válasz, a magyar hatóságok pedig minden belföldön elvégezhető nyomozási cselekményt befejeztek.

Most pedig meg meg is szűnt a nyomozás.