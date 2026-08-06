Nagy István az aszályról: Súlyos gazdasági károkat okozhat a Tisza-kormány tétlensége

Ahogyan azt lapunk is megírta, a Paksi Atomerőműben továbbra is mindössze egy turbina termel áramot, miközben az előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik a forró, nagyrészt csapadékmentes idő. A történelmi aszály azonban nemcsak Magyarország energiaellátását állítja komoly kihívás elé, hanem a mezőgazdaságot és ezen keresztül az élelmiszer-ellátás biztonságát is veszélyezteti. Az Agroinform szerint már nem a csapadék hiánya a legveszélyesebb, hanem a talaj kiszáradásának sebessége. Az agrárium helyzetéről, az előző kormány intézkedéseiről és a jelenlegi kabinet előtt álló feladatokról Nagy István volt agrárminisztert kérdezte az Origo.

Nagy István szerint az elmúlt tíz évben több mint 1300 termelői vízgazdálkodási projektet támogatott az agrártárca (Forrás: Facebook/Nagy István)

A vízmegtartás és az öntözésfejlesztés a biztonságos élelmiszer-ellátás alapja”

– hangsúlyozta a volt miniszter.

Megduplázták az öntözött területek nagyságát

Nagy István elmondta, hogy az elmúlt tíz évben a Vidékfejlesztési Program keretében több mint 1300 termelői vízgazdálkodási projektet támogattak, összesen 178 milliárd forint értékben.

Az intézkedések eredményeként sikerült megdupláznunk az öntözött mezőgazdasági területek nagyságát Magyarországon, így az mára elérte a mintegy 150 ezer hektárt. Emellett a régi infrastruktúrát is felújítottuk”

– emelte ki Nagy István, hozzátéve: a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervében ugyancsak kiemelt szerepet kapott az öntözésfejlesztés. A két kapcsolódó támogatási konstrukciót csaknem 66 milliárd forintos keretösszeggel hirdették meg, a támogatási kérelmeket pedig több szakaszban lehetett benyújtani.

A pályázati felhívások azokat a műszaki megoldásokat helyezték előtérbe, amelyek figyelembe veszik a felszíni és felszín alatti vízkészletek szűkösségét, és ennek megfelelően a lehető legnagyobb víztakarékosságot biztosítják”

– fogalmazott a volt tárcavezető.