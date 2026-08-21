„Egy Facebook-posztnál többet érdemelnek az emberek” – Aszódon nem örülnek a kormány szélerőmű-terveinek

Juhász Áron Tisza-politikus Facebook-bejegyzéséből értesült először Aszód polgármestere arról, hogy az aszódi járást is a szélerőművek telepítésére kijelölt 25 könnyített térség közé sorolná a kormány. Győrfiné Hajdú Szilvia lapunknak azt mondta, először azt hitte, hogy téves információról vagy álhírről van szó, ám rövid utánajárást követően világossá vált számára, hogy a kormány valóban komolyan számol a térséggel.

Győrfiné dr. Hajdú Szilvia egy Facebook-bejegyzésből értesült arról, hogy a kormány könnyített szélerőmű-telepítési térséggé jelölné az Aszódi járást (Forrás: Facebook/Győrfiné dr. Hajdú Szilvia polgármester)

A polgármestert leginkább az háborította fel, hogy a döntés előkészítésébe sem őt, sem a járás másik tíz településvezetőjét nem vonták be. Elmondása szerint korábban senki nem kereste az önkormányzatot a kormány, a minisztérium vagy valamely lehetséges beruházó részéről, és a nyilvános tiltakozása óta sem kapott választ.

Senki nem egyeztetett a polgármesterekkel

Győrfiné Hajdú Szilvia szerint a szélerőmű-beruházás kérdése messze túlmutat a pártpolitikán, hiszen hosszú évtizedekre meghatározhatja az érintett településeken élők környezetét és életminőségét. Mint fogalmazott:

Vasárnapra rájöttem, hogy ezt véresen komolyan gondolják, de azóta sem keresett senki, senki nem kezdett velünk, polgármesterekkel tárgyalni, és senki nem tájékoztatott.”

A polgármester korábban a Világgazdaságnak is hangsúlyozta: nem utasítja el automatikusan a megújuló energiaforrások alkalmazását, és minden olyan fejlesztést támogatna, amely valóban Aszód és a helyiek javát szolgálja. Ehhez azonban először tudni kellene, pontosan milyen beruházást, milyen területen, milyen költségekkel és milyen hatásokkal tervez a kormány.

Ami jó, azt mindenképpen támogatni fogom, mert a város vezetésére és a lakosság képviseletére esküdtem fel. De ez emberek életéről, a lakosság életminőségének javulásáról vagy romlásáról szól. Jelenleg még azt sem tudom eldönteni, hogy ez jó vagy rossz, mert semmilyen tájékoztatást nem kaptam”

– mondta, hozzátéve: polgármesterként neki kellene válaszolnia a helyiek kérdéseire, jelenleg azonban még a legalapvetőbb információk sem állnak a rendelkezésére.

Nem tudják, hova épülnének a szélerőművek

Aszód mintegy 40 kilométerre fekszik Budapesttől, szűkös területekkel rendelkező agglomerációs kisváros. A településvezető szerint már a település további fejlődését is nehezíti, hogy kevés beépíthető földterület áll rendelkezésre, ezért nem világos, hol helyezhetnék el a szélerőműveket. Az önkormányzatnak nincs olyan ingatlana, amelyet erre a célra fel lehetne használni.

A szóba jöhető külterületi szántók többsége magántulajdonban van, ezért Győrfiné Hajdú Szilvia a magántulajdon esetleges sérelmétől is tart.

Kiemelte ugyanakkor, hogy konkrét tervek hiányában egyelőre csak feltételezésekről lehet beszélni.