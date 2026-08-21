„Egy Facebook-posztnál többet érdemelnek az emberek” – Aszódon nem örülnek a kormány szélerőmű-terveinek

Juhász Áron Tisza-politikus Facebook-bejegyzéséből értesült először Aszód polgármestere arról, hogy az aszódi járást is a szélerőművek telepítésére kijelölt 25 könnyített térség közé sorolná a kormány. Győrfiné Hajdú Szilvia lapunknak azt mondta, először azt hitte, hogy téves információról vagy álhírről van szó, ám rövid utánajárást követően világossá vált számára, hogy a kormány valóban komolyan számol a térséggel.
A polgármestert leginkább az háborította fel, hogy a döntés előkészítésébe sem őt, sem a járás másik tíz településvezetőjét nem vonták be. Elmondása szerint korábban senki nem kereste az önkormányzatot a kormány, a minisztérium vagy valamely lehetséges beruházó részéről, és a nyilvános tiltakozása óta sem kapott választ.
Senki nem egyeztetett a polgármesterekkel
Győrfiné Hajdú Szilvia szerint a szélerőmű-beruházás kérdése messze túlmutat a pártpolitikán, hiszen hosszú évtizedekre meghatározhatja az érintett településeken élők környezetét és életminőségét. Mint fogalmazott:
Vasárnapra rájöttem, hogy ezt véresen komolyan gondolják, de azóta sem keresett senki, senki nem kezdett velünk, polgármesterekkel tárgyalni, és senki nem tájékoztatott.”
A polgármester korábban a Világgazdaságnak is hangsúlyozta: nem utasítja el automatikusan a megújuló energiaforrások alkalmazását, és minden olyan fejlesztést támogatna, amely valóban Aszód és a helyiek javát szolgálja. Ehhez azonban először tudni kellene, pontosan milyen beruházást, milyen területen, milyen költségekkel és milyen hatásokkal tervez a kormány.
Ami jó, azt mindenképpen támogatni fogom, mert a város vezetésére és a lakosság képviseletére esküdtem fel. De ez emberek életéről, a lakosság életminőségének javulásáról vagy romlásáról szól. Jelenleg még azt sem tudom eldönteni, hogy ez jó vagy rossz, mert semmilyen tájékoztatást nem kaptam”
– mondta, hozzátéve: polgármesterként neki kellene válaszolnia a helyiek kérdéseire, jelenleg azonban még a legalapvetőbb információk sem állnak a rendelkezésére.
Nem tudják, hova épülnének a szélerőművek
Aszód mintegy 40 kilométerre fekszik Budapesttől, szűkös területekkel rendelkező agglomerációs kisváros. A településvezető szerint már a település további fejlődését is nehezíti, hogy kevés beépíthető földterület áll rendelkezésre, ezért nem világos, hol helyezhetnék el a szélerőműveket. Az önkormányzatnak nincs olyan ingatlana, amelyet erre a célra fel lehetne használni.
A szóba jöhető külterületi szántók többsége magántulajdonban van, ezért Győrfiné Hajdú Szilvia a magántulajdon esetleges sérelmétől is tart.
Kiemelte ugyanakkor, hogy konkrét tervek hiányában egyelőre csak feltételezésekről lehet beszélni.
Aszódon egy dombos területen jelenleg 80 építési telket hirdetnek, a közelben pedig egy iskolaváros működik, ahová több mint ezer gyermek jár a környező településekről. A város mellett természet- és tájvédelmi értékek, valamint mezőgazdasági területek is találhatók.
A helyiek eddigi visszajelzései alapján elsősorban
- a tájkép megváltozásától,
- a növény- és állatvilág károsodásától,
- a termőföldek érintettségétől,
- a nagyméretű betonalapok környezeti hatásaitól,
- valamint az életminőség esetleges romlásától tartanak.
Az aszódi aggodalmak nem egyedülállók. A Világgazdaság beszámolója szerint Jánosháza, Keléd, Duka és Kissomlyó térségében egy jelenleg előkészítés alatt álló elképzelés alapján akár 71, egyenként 150–200 méter magas szélturbina is megjelenhet. A környék lakói elsősorban a tájkép és a környezet megváltozásától tartanak, miközben több információt követelnek a beruházásról. Az érintett önkormányzatok hangsúlyozzák, hogy egyelőre csak előzetes vizsgálatok és egyeztetések zajlanak, hivatalos beruházási döntés még nem született.
Pont azért bocsátkozunk feltételezésekbe, mert derült égből villámcsapásként kaptuk a hírt, hogy ide terveznek valamit. De nem tudjuk, mit, hova és hogyan érinti majd a városunkat”
– mutatott rá a polgármester. Mint mondta, sokan éppen azért költöztek Aszódra, mert családi házas, jó levegőjű környezetben szerettek volna élni, miközben Budapest továbbra is gyorsan elérhető marad. Emiatt a helyiek különösen érzékenyen reagálnak minden olyan beruházásra, amely alapvetően megváltoztathatja a környék arculatát.
Közösen is felléphetnek az aszódi járás polgármesterei
Győrfiné Hajdú Szilvia első lépésként Szimon Renátától, a Pest vármegyei 11-es választókerület tiszás országgyűlési képviselőjétől kér tájékoztatást. Hangsúlyozta: partnerként tekint a képviselőre, és azt várja, hogy ő is partnerként kezelje a választókerület településvezetőit.
Annak ellenére, hogy én a Fidesz–KDNP polgármestereként, Szimon Renáta pedig a Tisza színeiben nyerte el a mandátumát, ez az ügy túlmutat a pártpreferenciákon. Tisztelem őt, mert tisztelem a választópolgárok döntését”
– jelentette ki. A polgármester már megkezdte az egyeztetést az aszódi járáshoz tartozó települések vezetőivel is. Nevükben egyelőre nem kívánt nyilatkozni, de elképzelhetőnek tartja, hogy közös levéllel, személyes megkereséssel vagy akár petícióval fordulnak a kormányhoz.
Polgármesterként minden lehetséges jogi és politikai eszközt fel fogok használni annak érdekében, hogy megvédjem Aszód és a járás településeinek érdekeit. Sem a városunk, sem a járás többi települése nem kísérleti terep!”
Amennyiben a szakmai információk alapján kiderülne, hogy a beruházás a helyiek érdekeit, a magántulajdont vagy a környezeti értékeket sérti, Győrfiné Hajdú Szilvia jogi és politikai eszközök alkalmazásától sem zárkózik el. Aszód polgármestere szerint tehát a szélerőművek esetében sem lenne elfogadható, ha az egyeztetés puszta kommunikációs ígéret maradna.
Ez olyan szinten érinti az embereket több tíz évre előre, hogy egy Facebook-posztnál többet érdemelt”
– szögezte le.
Társadalmi egyeztetést ígért a Tisza, az államfőjelölésnél is elmaradt
A Tisza-kormány korábban azt ígérte, hogy a jelentős döntések előtt társadalmi egyeztetést folytat. Győrfiné Hajdú Szilvia elmondása szerint ezt az ígéretet maga is üdvözölte, most azonban csalódott, mert már az egyik első, hosszú évtizedekre kiható helyi ügyben sem kérdezték meg az érintett településeket és lakóikat. Így fogalmazott:
Elkeseredtem. A Tisza-kormány azt ígérte, hogy társadalmi egyeztetésre viszi a fontos kérdéseket, ezt én is üdvözöltem. Ehhez képest már az első ilyen kardinális ügyben kiderült, hogy nem kérte ki az emberek és a települések véleményét”
Vár vármegye több településén is tiltakoznak a helyiek
Vas vármegye több településén is tiltakoznak a lakók a 150–200 méteres szélturbinák ellen – számolt be róla a nyugat.hu. Kissomlyón az önkormányzat a közelmúltban szórólapon kérte arra a lakosságot, hogy véleményezzék a település mellé tervezett szélerőműpark létesítését. de a falu lakóinak nincs elég információjuk ahhoz, hogy megalapozott véleményt tudjanak formálni. Gulyás Zsanett, Kissomlyó polgármestere felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi eljárás egy előkészítő szakaszban van.
A megvalósításról még nem született döntés, és nem állnak rendelkezésre a műszaki, környezetvédelmi, zajvédelmi, ingatlanpiaci hatástanulmányok, adatok. A jelenlegi szakasz célja annak felmérése, hogy az érintett települések nyitottak-e az elképzelésekre.
Az, hogy hol épülnek fel a turbinák, hány darab lesz belőlük, milyen környezeti hatásuk lesz, csak a vizsgálatok után lesz megállapítható. A polgármester megjegyezte, a település eddig nem kötelezte el magát a beruházás mellett.
Mező Gábor, Sorkikápolna polgármestere a lapnak azt mondta:
valóban szó van szélerőművel telepítéséről, de jelenleg még csak az előzetes vizsgálatok zajlanak és keresik a megfelelő helyszínt. Jelenleg nincsenek szakhatóságok által jóváhagyott vagy benyújtott hivatalos tervek sem, és nincsenek olyan érdemi döntések, amelyekről az önkormányzatnak jelenleg tájékoztatást kellene adnia
– emelte ki.
Tavaly januárban Vasszilvágyon tartottak lakossági fórumot, ahol bemutatták egy lehetséges szélerőmű terveit. A fórumon elhangzott, hogy több szélturbinát is szeretnének Vas vármegyében építeni, akkor Vasszilvágy volt az egyik lehetséges helyszín.