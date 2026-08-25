Nagy változások jönnek az ATV-nél, új főszerkesztő és műsorvezetők érkeznek

Lendvai Szabolcs lesz az ATV Híradó új főszerkesztője szeptembertől, miután Szurok András távozik a csatornától – írja az Index. A lap felidézte, Lendvai Szabolcs közel negyvenéves televíziós és rádiós tapasztalattal rendelkezik: pályafutása során dolgozott az MTV-ben, a Magyar Rádióban és az RTL-nél, majd 17 éven át az InfoRádió főszerkesztő-helyettese volt, az ATV csapatát pedig nyolc éve erősíti. A Híradó vezetőjeként hosszú ideje meghatározó szerepet tölt be a napi hírműsorok elkészítésében, főszerkesztőként pedig ezt a munkát irányítja tovább.

Lendvai Szabolcs lesz az ATV Híradó új főszerkesztője szeptembertől, miután Szurok András távozik a csatornától (Forrás: Facebook)

Az Index megkeresésére a csatorna azt írta: céljuk, hogy nézőik továbbra is gyorsan és hitelesen jussanak hozzá a legfontosabb információkhoz. Ennek jegyében a csatorna elismert szakemberekkel és ismert televíziós személyiségekkel erősíti meg jelenlegi csapatát. A műsorvezetői csapathoz csatlakozik Varga Edit is, aki szintén több évtizedes televíziós tapasztalattal érkezik a csatornához.

Megújul az ATV reggeli műsora és az időjárásjelentő csapat is

Szeptembertől megújul az ATV reggeli műsora, a Start is. A műsorhoz Rónai Egon és Somos András mellé új műsorvezetőként csatlakozik Szirmay Dávid, aki a főszerkesztői feladatokat is ellátja. Szirmay több mint három évtizede dolgozik a médiában, az elmúlt tizenkét évben a Blikk politikai rovatvezetőjeként, majd főszerkesztő-helyetteseként dolgozott, emellett elindította és vezette a Blikk Talk közéleti beszélgetéssorozatot.

A csatorna időjárásjelentő csapata is bővül szeptembertől: az ATV-hez csatlakozik Kocsis Korinna egykori szépségkirálynő és ismert televíziós személyiség. A Heti Napló Sváby Andrással című műsorhoz pedig riporterként érkezik Tresó Tibor, aki a Híradóban már bizonyította tehetségét.

A csatornától távozó Szurok Andrásról az Index úgy tudja, az RTL Híradó szerkesztője lesz. A negyvenéves televíziós szakember 2010 januárjában kezdett dolgozni az ATV-nél, főszerkesztőnek 2023-ban nevezték ki.