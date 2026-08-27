Mentegetőzik az augusztus 20-i ünnepség szervezője, Hadházyt sem sikerült meggyőznie

A közbeszerzési eljárást nem a rendező bonyolította, az állami rendezvényszervező ügynökségtől kaptak meghívást az ajánlattételre – közölte Besnyő Dániel, a Centrum Production vezetője a Facebook-oldalán, miután az augusztus 20-i állami rendezvénysorozat közbeszerzésével kapcsolatban több eljárást kezdeményeztek.
Besnyő Dániel vállalja a felelősséget az augusztus 20-i rendezvényekért
A Lounge Eventnél valóban dolgozik egy olyan szakemberekből álló csapat, amely speciális tudással és tapasztalattal rendelkezik – ismerte el Besnyő Dániel. Mint írta, a projekt sikeres elnyerését követően magánszemélyként szerződtek tizenhárom szakemberrel a megvalósítás időszakára azért, hogy a rendezvény létrehozását segítsék.
A cégvezető azt is hangsúlyozta, hogy vállalkozása nem politikai kötődésű.
A cégem nem tiszás cég, kormányoktól és pártoktól függetlenül működik több mint húsz éve, több mint 500 sikeres projekten vagyunk túl
– emlékeztetett. Besnyő Dániel szerint célja az volt, hogy az augusztus 20-i rendezvénysorozatot szakmailag megújítsák, felelős gazdálkodás mellett.
Megerősítette, hogy a valós költségek átlátása érdekében információkat kért a Lounge Eventtől, hogy a korábbi években kik és hogyan árazták a szolgáltatásokat. Állítása szerint ekkorra már az egész szakmában ismert volt, hogy a Lounge nem fogja megvalósítani az állami rendezvényt, miközben az is egyértelmű volt, hogy a nemzeti ünnepet idén is megrendezik.
Az eredményeinkért, a munkánkért, a szakmai döntéseinkért és a gazdálkodásunkért a felelősséget vállalom. Várom a vizsgálat eredményét, mert meggyőződésem, hogy a tények egyértelmű tisztázása véget vet az engem és a cégemet ért alaptalan vádaknak és támadásoknak. A szükséges jogi lépések előkészítését megkezdtem
– írta a szervező.
Hadházy Ákost nem győzte meg a mentegetőzés
Hadházy Ákos csütörtök reggel újabb Facebook-bejegyzésben reagált az augusztus 20-i rendezvény közbeszerzése körül kialakult vitára. A független országgyűlési képviselő szerint kifejezetten jó hír, hogy a belügyminiszter vizsgálatot rendelt el az ügyben.
Szerinte a vizsgálat legfontosabb feladata annak feltárása, hogy az állam pontosan mit és mennyiért vásárolt meg, mert ebből lehet megállapítani, hogy a verseny esetleges hiányából mekkora kár keletkezett. A volt képviselő közölte: figyelemmel fogja kísérni a vizsgálat eredményét, és ki fogja kérni a jelentést is.
Hadházy Ákos kitért arra is, hogy Radnai Márk, aki tisztában lehetett az augusztus 20-i ünnepségek megrendezésének körülményeivel, hiszen hozzá is eljutottak az erről szóló e-mailek, utóbb azt mondta, hogy nem olvasta el ezeket az üzeneteket. A kormánybiztos nyilatkozata azért szerencsétlen, mert hétfőn a Kossuth rádióban még nem említette, hogy nem olvasta az e-maileket, és nem tudott a folyamatról – hívta fel a figyelmet a volt képviselő. Felidézte:
Radnai ezzel szemben akkor még azt védte, hogy az eljárásban minden helyesen történt, és nem is történhetett volna másképpen.
Szerinte Besnyő Dániel érvelése sem túl meggyőző, miszerint a szakmában mindenki tudta, hogy az eredeti Balásy-féle szerződést fel fogják mondani. Hadházy Ákos erre nem kívánt külön reagálni, de azt javasolta azoknak, akik komoly cáfolatnak tartják a cégvezető nyilatkozatát, hogy nézzék meg a korábban általa bemutatott e-maileket.
Már a közbeszerzés kiírása előtt megkezdődhetett az előkészítés?
Sajtóinformációk szerint felmerült, hogy a rendezvényszervező cég már jóval a közbeszerzési eljárás megindítása előtt tisztában lehetett annak részleteivel, ami versenyelőnyt jelenthetett a többi ajánlattevővel szemben. A Fidesz a Közbeszerzési Hatósághoz fordult, és azt kérte, vizsgálják meg, hogy a közpénzek felhasználása átlátható volt-e, érvényesült-e a verseny tisztasága, illetve biztosították-e az ajánlattevők közötti egyenlő bánásmódot.
A párt szerint több körülmény is arra utalhat, hogy az eljárás nem biztosította a valódi versenyt. Kifogásolták többek között, hogy a Tisza Párt házi rendezvényszervező cégeként emlegetett Hardrock Kft. már akkor megkezdhette az augusztus 20-i rendezvény szervezését, amikor az eredeti szerződést még fel sem mondták. A Fidesz szerint ez arra utalhat, hogy
a Tisza-kormány előre kijelölt nyertessel folytatta le a közbeszerzést.
Az ügyben vizsgálat indult az augusztus 20-i ünnepségsorozat előkészítése és közbeszerzése miatt.
A Mi Hazánk feljelentést tett
Az ügyben a Mi Hazánk feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen. Toroczkai László szerint a csaknem négymilliárd forintos közbeszerzés körülményei több bűncselekmény gyanúját is felvethetik. A párt szerint a későbbi nyerteshez kötődő szereplők már a közbeszerzési eljárás megindítása előtt információkat kaphattak az eseményről és várható költségeiről.
Toroczkai szerint
az egyeztetések során üzleti titkok is eljuthattak a későbbi nyerteshez, ami szerinte felvetheti a hivatali visszaélés gyanúját.
A Mi Hazánk a feljelentésben többek között a
- közbeszerzési és koncessziós eljárásban elkövetett, versenyt korlátozó megállapodás bűntettét,
- a különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelést,
- a hivatali visszaélést és
- a befolyással üzérkedést jelölte meg lehetséges bűncselekményként.
A feljelentés ténye önmagában nem bizonyítja, hogy bűncselekmény történt. Ennek megállapítása a hatósági vizsgálat feladata.