Mentegetőzik az augusztus 20-i ünnepség szervezője, Hadházyt sem sikerült meggyőznie

A közbeszerzési eljárást nem a rendező bonyolította, az állami rendezvényszervező ügynökségtől kaptak meghívást az ajánlattételre – közölte Besnyő Dániel, a Centrum Production vezetője a Facebook-oldalán, miután az augusztus 20-i állami rendezvénysorozat közbeszerzésével kapcsolatban több eljárást kezdeményeztek.

Besnyő Dániel Magyar Péterrel ünnepelt augusztus 20-án (Forrás: Facebook)

Besnyő Dániel vállalja a felelősséget az augusztus 20-i rendezvényekért

A Lounge Eventnél valóban dolgozik egy olyan szakemberekből álló csapat, amely speciális tudással és tapasztalattal rendelkezik – ismerte el Besnyő Dániel. Mint írta, a projekt sikeres elnyerését követően magánszemélyként szerződtek tizenhárom szakemberrel a megvalósítás időszakára azért, hogy a rendezvény létrehozását segítsék.

A cégvezető azt is hangsúlyozta, hogy vállalkozása nem politikai kötődésű.

A cégem nem tiszás cég, kormányoktól és pártoktól függetlenül működik több mint húsz éve, több mint 500 sikeres projekten vagyunk túl

– emlékeztetett. Besnyő Dániel szerint célja az volt, hogy az augusztus 20-i rendezvénysorozatot szakmailag megújítsák, felelős gazdálkodás mellett.

Megerősítette, hogy a valós költségek átlátása érdekében információkat kért a Lounge Eventtől, hogy a korábbi években kik és hogyan árazták a szolgáltatásokat. Állítása szerint ekkorra már az egész szakmában ismert volt, hogy a Lounge nem fogja megvalósítani az állami rendezvényt, miközben az is egyértelmű volt, hogy a nemzeti ünnepet idén is megrendezik.

Az eredményeinkért, a munkánkért, a szakmai döntéseinkért és a gazdálkodásunkért a felelősséget vállalom. Várom a vizsgálat eredményét, mert meggyőződésem, hogy a tények egyértelmű tisztázása véget vet az engem és a cégemet ért alaptalan vádaknak és támadásoknak. A szükséges jogi lépések előkészítését megkezdtem

– írta a szervező.

Hadházy Ákost nem győzte meg a mentegetőzés

Hadházy Ákos csütörtök reggel újabb Facebook-bejegyzésben reagált az augusztus 20-i rendezvény közbeszerzése körül kialakult vitára. A független országgyűlési képviselő szerint kifejezetten jó hír, hogy a belügyminiszter vizsgálatot rendelt el az ügyben.