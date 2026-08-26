Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-i rendezvények miatt

Nagy sikerrel zárult augusztus 20-án az idei Szent István napi ünnepségsorozat – írta közleményében a Belügyminisztérium. A tárca szerint az idei Szent István nap egyszerre őrizte meg az államalapítás ünnepének hagyományait, és mutatta meg, hogyan lehet korszerűen, látványosan és méltón újragondolni.

Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepségsorozat előkészületeinek és közbeszerzésének körülményeivel kapcsolatban (Fotó: Origo)

A négynapos programsorozat kiemelkedően sikeres volt:

a tavalyi költségek mintegy negyedéből, rendkívül szoros határidő mellett

sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. A Budapest több pontján megrendezett, többnapos rendezvénysorozaton sok százezren vettek részt. Az augusztus 20-i este kiemelt eseménye a Fejezetek a magyar nemzet ezeréves történetéből című audiovizuális show volt. A programsorozat megvalósításában közel kétszáz partner és alvállalkozó, több mint ezer ember vett részt – idézték fel.

Beszámoltak arról is, hogy augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el.

Vizsgálat indult az augusztus 20-i ünnepségsorozat előkészítése és közbeszerzése miatt

A vizsgálat elrendelésének előzménye, hogy sajtóértesülések szerint felmerült, hogy a rendezvényszervező cég már jóval a közbeszerzési eljárás megindítása előtt tisztában lehetett annak részleteivel, ami miatt behozhatatlan versenyelőnyre tett szert a többi vállalkozóval szemben.

Mint az Origó beszámolt róla, a Fidesz azt kérte, vizsgálják meg, hogy a közpénzek felhasználása átlátható volt-e, valamint érvényesült-e a verseny tisztasága és az ajánlattevők közötti egyenlő bánásmód.