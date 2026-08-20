Így ünnepel Budapest: hatalmas tömeg lepte el a Budai Várat augusztus 20-án

Budapest egyik legforgalmasabb pontjává vált augusztus 20-án a Budai Vár környéke: a kánikula ellenére rengetegen érkeztek a Mesterségek Ünnepére és a Magyar Ízek Utcájára. A látogatók között sok volt a vidékről érkező család, de szép számmal fordultak meg külföldi turisták is, miközben sokan már az esti ünnepi programokra és a tűzijátékra készültek.
Hatalmas tömeg ünnepli augusztus 20-át a Budai Várban
A Szentháromság téren idén is a kézműves mesterségek kerültek a középpontba. A 40. Mesterségek Ünnepén mintegy 800 mester látványműhelyeiben lehet bepillantani a különböző szakmák rejtelmeibe, miközben a látogatók testközelből figyelhetik meg, hogyan készülnek a hagyományos kézműves tárgyak.
A 2026-os rendezvény kiemelt témája a népi fazekasság, de a program ennél jóval szélesebb körű.
Elismert mesterek érkeztek Európából és Ázsiából is, többek között lengyel, dél-koreai, kirgiz, kazah, üzbég és török kézművesek munkáival is találkozhatnak az érdeklődők. Az Amerikai Egyesült Államokból pedig mesterek, táncosok és zenészek érkeztek a jubileumi rendezvényre.
A helyszínen járva jól látható volt, hogy a program elsősorban a családokat szólította meg. Sokan vidékről érkeztek, és többen arról számoltak be, hogy évről évre visszatérnek a rendezvényre.
Egy édesanya lapunknak elmondta, hogy minden évben ellátogatnak a Mesterségek Ünnepére, mert fontosnak tartják, hogy gyermekeik ne csak könyvekből, hanem személyesen is megismerhessék a hagyományos magyar mesterségeket.
A látogatók közül többen azt is kiemelték, hogy különösen örülnek annak, hogy a rendezvény a magyar kulturális örökség megőrzését szolgálja. A kézműves bemutatók mellett számtalan színpadi produkció, zenei és táncos program is várja a közönséget.
Magyar ízek és különleges finomságok várták a látogatókat a Várkert Bazárnál
A Várkert Bazárnál a Magyar Ízek Utcája csalogatta a látogatókat az államalapítás ünnepén. A Kárpát-medence egyik legjelentősebb gasztronómiai fesztiválján a hagyományos magyar ételkultúra és a régió kulináris öröksége került a középpontba.
A standoknál a különböző tájegységek jellegzetes ételeit lehet megkóstolni, de a látogatók kézműves sajtok, húsfélék, pékáruk, lekvárok, mézek és borok közül is válogathatnak.
A rendezvény így nemcsak egy gasztronómiai program, hanem valódi találkozási pont a magyar termelők, kézművesek és a hagyományos ízek kedvelői számára.
A gasztronómiai fesztivál egyik legjobban várt eseménye az idei Magyarország Tortájának bemutatása. A győztes tortát augusztus 20-án és 21-én lehet először megkóstolni a helyszínen, ráadásul idén már cukormentes változat is készül. A látogatók emellett a hivatalos Szent István-napi kenyeret is megkóstolhatják.
A nagy meleg ellenére a Várkert Bazár előtt is jelentős tömeg alakult ki, a környék utcáin helyenként szinte alig lehetett elférni. A magyar látogatók mellett számos külföldi turista is kíváncsi volt a magyar gasztronómiai és kulturális hagyományokra.
A nap folyamán sokan nemcsak a nappali programok miatt érkeztek a főváros egyik legszebb részére. A látogatók közül többen arról beszéltek, hogy izgatottan várják az esti ünnepi programokat, köztük az augusztus 20-i tűzijátékot is.
A Szent István-napi rendezvénysorozat így már napközben is igazi ünnepi hangulatot teremtett Budapesten: a kézműves hagyományok, a magyar ízek, a zene és a családi programok mellett a látogatók számára az este tartogatja az egyik legnagyobb látványosságot.