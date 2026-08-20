Így ünnepel Budapest: hatalmas tömeg lepte el a Budai Várat augusztus 20-án

Budapest egyik legforgalmasabb pontjává vált augusztus 20-án a Budai Vár környéke: a kánikula ellenére rengetegen érkeztek a Mesterségek Ünnepére és a Magyar Ízek Utcájára. A látogatók között sok volt a vidékről érkező család, de szép számmal fordultak meg külföldi turisták is, miközben sokan már az esti ünnepi programokra és a tűzijátékra készültek.

Megtelt a Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazárnál az augusztus 20-i ünnepen (Fotó: Mediaworks)

Hatalmas tömeg ünnepli augusztus 20-át a Budai Várban

A Szentháromság téren idén is a kézműves mesterségek kerültek a középpontba. A 40. Mesterségek Ünnepén mintegy 800 mester látványműhelyeiben lehet bepillantani a különböző szakmák rejtelmeibe, miközben a látogatók testközelből figyelhetik meg, hogyan készülnek a hagyományos kézműves tárgyak.

A 2026-os rendezvény kiemelt témája a népi fazekasság, de a program ennél jóval szélesebb körű.