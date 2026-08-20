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augusztus 20. tűzijáték

Így ünnepel Budapest: hatalmas tömeg lepte el a Budai Várat augusztus 20-án

1 órája
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A nagy hőség sem riasztotta el a látogatókat, már napközben is hömpölygött a tömeg a budai Várban és a Várkert Bazár környékén. Az augusztus 20-i ünnepi programokra vidékről és külföldről is sokan érkeztek, a családok pedig a hagyományos magyar mesterségekkel és ízekkel is megismerkedhetnek.
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augusztus 20. tűzijátékaugusztus 20Magyar ízek utcájaBudai VárMesterségek Ünnepe

Budapest egyik legforgalmasabb pontjává vált augusztus 20-án a Budai Vár környéke: a kánikula ellenére rengetegen érkeztek a Mesterségek Ünnepére és a Magyar Ízek Utcájára. A látogatók között sok volt a vidékről érkező család, de szép számmal fordultak meg külföldi turisták is, miközben sokan már az esti ünnepi programokra és a tűzijátékra készültek.

Megtelt a Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazárnál az augusztus 20-i ünnepen (Fotó: Mediaworks)
Megtelt a Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazárnál az augusztus 20-i ünnepen (Fotó: Mediaworks)

Hatalmas tömeg ünnepli augusztus 20-át a Budai Várban

A Szentháromság téren idén is a kézműves mesterségek kerültek a középpontba. A 40. Mesterségek Ünnepén mintegy 800 mester látványműhelyeiben lehet bepillantani a különböző szakmák rejtelmeibe, miközben a látogatók testközelből figyelhetik meg, hogyan készülnek a hagyományos kézműves tárgyak.

A 2026-os rendezvény kiemelt témája a népi fazekasság, de a program ennél jóval szélesebb körű. 

Elismert mesterek érkeztek Európából és Ázsiából is, többek között lengyel, dél-koreai, kirgiz, kazah, üzbég és török kézművesek munkáival is találkozhatnak az érdeklődők. Az Amerikai Egyesült Államokból pedig mesterek, táncosok és zenészek érkeztek a jubileumi rendezvényre.

20260820 Budapest Budavári Palota Meserségek Ünnepe Havran Zoltán Világazdaság
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
A Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. 2026.08.20.
Galéria: Te kimentél már? Elképesztő hangulat a Mesterségek Ünnepén
Fotó: Mediaworks
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Te kimentél már? Elképesztő hangulat a Mesterségek Ünnepén

A helyszínen járva jól látható volt, hogy a program elsősorban a családokat szólította meg. Sokan vidékről érkeztek, és többen arról számoltak be, hogy évről évre visszatérnek a rendezvényre.

Egy édesanya lapunknak elmondta, hogy minden évben ellátogatnak a Mesterségek Ünnepére, mert fontosnak tartják, hogy gyermekeik ne csak könyvekből, hanem személyesen is megismerhessék a hagyományos magyar mesterségeket.

A látogatók közül többen azt is kiemelték, hogy különösen örülnek annak, hogy a rendezvény a magyar kulturális örökség megőrzését szolgálja. A kézműves bemutatók mellett számtalan színpadi produkció, zenei és táncos program is várja a közönséget.

Mesterségek Ünnepe Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja a Budavári Palotában 2026.08.20.
A látogatók testközelből is megismerkedhetnek a hagyományos magyar mesterségekkel (Fotó: Mediaworks)

Magyar ízek és különleges finomságok várták a látogatókat a Várkert Bazárnál

A Várkert Bazárnál a Magyar Ízek Utcája csalogatta a látogatókat az államalapítás ünnepén. A Kárpát-medence egyik legjelentősebb gasztronómiai fesztiválján a hagyományos magyar ételkultúra és a régió kulináris öröksége került a középpontba.

A standoknál a különböző tájegységek jellegzetes ételeit lehet megkóstolni, de a látogatók kézműves sajtok, húsfélék, pékáruk, lekvárok, mézek és borok közül is válogathatnak. 

A rendezvény így nemcsak egy gasztronómiai program, hanem valódi találkozási pont a magyar termelők, kézművesek és a hagyományos ízek kedvelői számára.

Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Magyar Ízek utcája 2026.08.20.
Galéria: Bőség és finom falatok a Magyar Ízek utcájában
Fotó: Mediaworks
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A Magyar Ízek Utcája a Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja

A gasztronómiai fesztivál egyik legjobban várt eseménye az idei Magyarország Tortájának bemutatása. A győztes tortát augusztus 20-án és 21-én lehet először megkóstolni a helyszínen, ráadásul idén már cukormentes változat is készül. A látogatók emellett a hivatalos Szent István-napi kenyeret is megkóstolhatják.

A nagy meleg ellenére a Várkert Bazár előtt is jelentős tömeg alakult ki, a környék utcáin helyenként szinte alig lehetett elférni. A magyar látogatók mellett számos külföldi turista is kíváncsi volt a magyar gasztronómiai és kulturális hagyományokra.

A nap folyamán sokan nemcsak a nappali programok miatt érkeztek a főváros egyik legszebb részére. A látogatók közül többen arról beszéltek, hogy izgatottan várják az esti ünnepi programokat, köztük az augusztus 20-i tűzijátékot is.

A Szent István-napi rendezvénysorozat így már napközben is igazi ünnepi hangulatot teremtett Budapesten: a kézműves hagyományok, a magyar ízek, a zene és a családi programok mellett a látogatók számára az este tartogatja az egyik legnagyobb látványosságot.

Magyar Ízek Utcája, 2026.08.20. Várkert bazár,
Hagyományos magyar ételeket és különleges kézműves finomságokat is kóstolhatnak a látogatók (Fotó: Mediaworks)

 

 

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