Tragédia, járvány, szélsőséges időjárás – az augusztus 20-i ünnepségek viharos évei

Elérkezett augusztus 20-a, Magyarország államalapításának ünnepe. A fővárosban ilyenkor egész nap ünnepi programok várják az érdeklődőket, az estét pedig pompás tűzijáték koronázza meg. Kereken húsz éve azonban az ünneplés hatalmas tragédiába torkollott. A Gyurcsány-kabinet 2006. augusztus 20-ára készülve nem tulajdonított kellő jelentőséget az időjárás-előrejelzéseknek: a tűzijátékot nem fújták le, és felkészületlenül várták, ahogy egy hatalmas vihar közeledik a főváros felé.
A nemzeti ünnep abban az évben vasárnapra esett. Egészen estig úgy tűnt, minden rendben lesz, de aztán nem sokkal este 9 óra előtt hirtelen zuhogni kezdett az eső. A felhőszakadást 120 kilométeres szél kísérte, amely fákat döntött ki, és több ház ablakát is betörte. Pár percre leállították a tűzijátékot, majd újra megjelentek a fények az égen, pedig ekkor már javában tombolt az ítéletidő.
Mint egy katasztrófafilm
Az Origo egyik olvasója annak idején az utcán rekedt, és akkor úgy írta le a helyzetet, mintha az ember a „leghátborzongatóbb katasztrófafilm” főszereplője lenne. „Amerre csak futottunk, rémült arcokat láttunk, többen kétségbeesetten sikoltoztak elhagyott családtagjaik, ismerőseik után. Nagyon sokan sírógörcsöt kaptak. A Lánchídnál több hatalmas ág is leszakadt, és pár ember meg is sérült futás közben. Az emberek mélygarázsokba és kapualjakba menekültek, mások egészen a metrókig és buszokig szaladtak, szerencsésebbek taxit fogtak, és azzal próbáltak kijutni a tömegből” – írta, majd levelét ezzel zárta:
„Félelmetes volt, ahogyan az emberek egymást lökdösve és eltaposva rohantak a vihar elől. Mindenki felsikoltott, amikor a felrobbanó petárdákat a házak közé sodorta a szél. Az alsó rakparton állók közül többek ruháját megpörkölte a felrobbanó petárdákból származó parázs. Talán épp ezért szerencse a szerencsétlenségben, hogy esett az eső.”
Öt halott
Egy 12 éves kislány a budai alsó rakparton halt meg, amikor rádőlt egy fa. Vele együtt egy fiatal, román állampolgárságú férfi is meghalt. A pesti oldalon egy idős nő szívinfarktust kapott. Később aztán négyre emelkedett a halottak száma, amikor Ercsinél megtalálták a vízben annak a nőnek a holttestét, aki a Dunáról nézte volna a tűzijátékot. Ő azon a motorcsónakon tartózkodott, amelynek öt utasából kettő eltűnt vasárnap.
A másik utas viszont csak csütörtökön került elő. A férfi holttestét a Duna budapesti szakaszán az elsüllyedt csónakban találták meg, amely az A38 nevű, szórakozóhelyként működő hajó horgonyának kötelébe akadt bele. Molnár Lajos SZDSZ-es egészségügyi miniszter másnap reggel még azt mondta, 300-320-an sérültek meg, 15-en súlyosan. Szilvásy György kancelláriaminiszter viszont hétfőn délután már több mint 500 sérültről beszélt, és arról, hogy közülük 70-en tartós kórházi kezelésre szorulnak.
A Covid és az időjárás miatt is elhalasztották a tűzijátékot
Emlékezetesek voltak azok az augusztus 20-ák is, amikor valamelyik látványosság elmaradt vagy elhalasztották.
2002-ben a Duna áradása miatt döntöttek úgy, hogy nem rendezik meg az augusztus 20-i tűzijátékot. Az akkor néhány hónapja hivatalban lévő MSZP–SZDSZ-kormány az árvízi védekezésre hivatkozva „nem tartotta volna helyénvalónak” az ünnepi látványosság megtartását. A bekészített rakétákat végül augusztus 31-én lőtték fel.
A koronavírus-járvány miatt 2020-ban szintén elmaradt az augusztus 20-i tűzijáték. A kormány júliusban jelentette be, hogy az ünnepségeket és a tűzijátékot nem tartják meg. A rendezvényt azonban a következő évre halasztották, így a 2021-es nagyszabású tűzijáték lényegében a 2020-ra tervezett esemény pótlása volt.
Szintén az időjárás miatt kellett közbelépni 2022-ben is. Az operatív törzs az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése és a rendezvényszervezők helyzetértékelése alapján augusztus 20-án úgy döntött, hogy a 21 órára tervezett tűzijátékot biztonsági okokból elhalasztják. Az új időpont augusztus 27. lett. Két évvel később, 2024-ben már nem maradt el az ünnepi látványosság, de a megérkező zivatar miatt az eredetileg 21 órára tervezett kezdést egy órával, 22 órára halasztották. A tűzijáték végül este tízkor el is kezdődött.