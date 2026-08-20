Tragédia, járvány, szélsőséges időjárás – az augusztus 20-i ünnepségek viharos évei

Elérkezett augusztus 20-a, Magyarország államalapításának ünnepe. A fővárosban ilyenkor egész nap ünnepi programok várják az érdeklődőket, az estét pedig pompás tűzijáték koronázza meg. Kereken húsz éve azonban az ünneplés hatalmas tragédiába torkollott. A Gyurcsány-kabinet 2006. augusztus 20-ára készülve nem tulajdonított kellő jelentőséget az időjárás-előrejelzéseknek: a tűzijátékot nem fújták le, és felkészületlenül várták, ahogy egy hatalmas vihar közeledik a főváros felé.

A nemzeti ünnep abban az évben vasárnapra esett. Egészen estig úgy tűnt, minden rendben lesz, de aztán nem sokkal este 9 óra előtt hirtelen zuhogni kezdett az eső. A felhőszakadást 120 kilométeres szél kísérte, amely fákat döntött ki, és több ház ablakát is betörte. Pár percre leállították a tűzijátékot, majd újra megjelentek a fények az égen, pedig ekkor már javában tombolt az ítéletidő.

Mint egy katasztrófafilm

Az Origo egyik olvasója annak idején az utcán rekedt, és akkor úgy írta le a helyzetet, mintha az ember a „leghátborzongatóbb katasztrófafilm” főszereplője lenne. „Amerre csak futottunk, rémült arcokat láttunk, többen kétségbeesetten sikoltoztak elhagyott családtagjaik, ismerőseik után. Nagyon sokan sírógörcsöt kaptak. A Lánchídnál több hatalmas ág is leszakadt, és pár ember meg is sérült futás közben. Az emberek mélygarázsokba és kapualjakba menekültek, mások egészen a metrókig és buszokig szaladtak, szerencsésebbek taxit fogtak, és azzal próbáltak kijutni a tömegből” – írta, majd levelét ezzel zárta:

„Félelmetes volt, ahogyan az emberek egymást lökdösve és eltaposva rohantak a vihar elől. Mindenki felsikoltott, amikor a felrobbanó petárdákat a házak közé sodorta a szél. Az alsó rakparton állók közül többek ruháját megpörkölte a felrobbanó petárdákból származó parázs. Talán épp ezért szerencse a szerencsétlenségben, hogy esett az eső.”

Öt halott

Egy 12 éves kislány a budai alsó rakparton halt meg, amikor rádőlt egy fa. Vele együtt egy fiatal, román állampolgárságú férfi is meghalt. A pesti oldalon egy idős nő szívinfarktust kapott. Később aztán négyre emelkedett a halottak száma, amikor Ercsinél megtalálták a vízben annak a nőnek a holttestét, aki a Dunáról nézte volna a tűzijátékot. Ő azon a motorcsónakon tartózkodott, amelynek öt utasából kettő eltűnt vasárnap.