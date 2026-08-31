Magyar Péter gyors megoldást ígért, most már a saját embere sürgeti a kormányt azbesztügyben

Rápli Róbert, Szombathely és térsége tiszás országgyűlési képviselője közösségi oldalán üzent a kormányzati késlekedés miatt. A politikus szerint hetek óta nem jelentek meg a szombathelyi azbesztmentesítéshez szükséges minisztériumi részletszabályok, ezért nem hajlandó azt mondani a helyieknek, hogy várjanak még heteket – erről írt közösségi oldalán Deák Dániel.

Rápli Róbert szerint a szombathelyiek joggal türelmetlenek az azbesztmentesítés miatt (Forrás: Facebook/Rápli Róbert)

Rápli szerint a szombathelyiek joggal türelmetlenek, ezért a részletszabályok haladéktalan megjelentetését kérte a kormánytól. Különösen beszédes, hogy a politikus nem Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterhez fordult, hanem Stumpf Péter Bence parlamenti államtitkárt szólította fel a szabályozás mielőbbi kiadására.

A helyzet azért is lehet kínos a Tisza-kormánynak, mert Magyar Péter korábban azonnali intézkedést ígért az ügyben, a kormány pedig már hetekkel ezelőtt döntött egy 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alap létrehozásáról. A pénz felhasználásának részletes szabályai azonban továbbra sem jelentek meg.

Százezer tonna azbeszttel szennyezett anyag van Szombathelyen

A szombathelyi Oladi Platón évek óta komoly problémát jelent az azbeszttel szennyezett zúzott kő. A szennyezett anyag kiporzását eddig többek között locsolással, sebességkorlátozással és egyéb ideiglenes intézkedésekkel próbálták mérsékelni. A városvezetés szerint az Oladi Plató területén mintegy 100 ezer tonna szennyezett anyag található. A szennyezés nem egyetlen pontot érint: az azbeszttérképen összesen 301 szennyezett terület szerepel Szombathelyen.

Magyar Péter gyors megoldást ígért, mégis áll a pénz

A kormány korábban létrehozta a 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alapot, amelyből az önkormányzatok az azbeszttel szennyezett területek mentesítését finanszírozhatják. A támogatás igénybevételéhez azonban szükség van a részletszabályokra.

Ezek elkészülése és megjelenése hetek óta húzódik.

A városvezetés már jelezte, hogy az időjárás miatt is sürgető a beavatkozás, hiszen ha a munkálatok nem kezdődnek el időben, a következő lehetőség akár csak tavasszal adódhat. A Tisza helyi képviselője ezért most maga sürgeti a kormányzati apparátust.