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Baka András

Hivatalba lépett Baka András, már hivatalosan is ő a köztársasági elnök

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Mától Baka András gyakorolja teljes körűen a köztársasági elnöki feladat- és hatásköröket. Az új államfő augusztus 11-i megválasztása után nyolc nappal lépett hivatalba, és szerdán átvette az elnöki hivatalt Forsthoffer Ágnes házelnöktől.
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Baka Andrásállamfőköztársasági elnök

Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök – adta hírül a Sándor-palota. Mint írták, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat- és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával.

Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök (Fotó: Hatlaczki BalÁzs)
Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök (Fotó: Hatlaczki BalÁzs)

A Sándor-palota emlékeztetett, az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen államfői feladat- és hatásköreit.

 

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