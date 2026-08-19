Hivatalba lépett Baka András, már hivatalosan is ő a köztársasági elnök

Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök – adta hírül a Sándor-palota. Mint írták, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat- és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával.

Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök (Fotó: Hatlaczki BalÁzs)

A Sándor-palota emlékeztetett, az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen államfői feladat- és hatásköreit.