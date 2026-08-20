Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
baka andrás

Baka András: Egy ország jövőjét nemcsak vezetők, hanem erős intézmények teremtik meg

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az államalapítás ünnepe alkalmából mondott beszédet Baka András köztársasági elnök. Baka András szerint egy ország jövőjét nem csupán a vezetők, hanem az erős és tartós intézmények is meghatározzák, amelyeknek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat kell szolgálniuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
baka andrásközmédiaköztársasági elnök

Az M1-en, az augusztus 20-i tűzijáték előtt sugárzott ünnepi beszédében az államfő arról beszélt, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel az emberek nap mint nap kapcsolatba kerülnek.

Baka András: erős intézmények teremtik meg egy ország jövőjét
Baka András: erős intézmények teremtik meg egy ország jövőjét Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Baka András szerint ilyen intézmény a közmédia is, ezért különös jelentősége van annak, hogy éppen az államalapítás ünnepén indult újra megújult formában a teljes hírszolgáltatás.

A közmédia újraindulásáról is beszélt

A köztársasági elnök felidézte, hogy július 7-én elsötétült a közmédia képernyője. Mint fogalmazott, a korábban hangos és harsány felület elnémult, a fekete háttéren pedig egyetlen üzenet maradt:

„A közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük.”

Baka András szerint ritkán mond ennyit egy televízió azzal, hogy szinte semmit sem mond.

Az államfő hangsúlyozta: ma is olyan erős és tartós intézményekre van szükség, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem az állampolgárokat szolgálják.

Nem a hatalmat, hanem a polgárokat kell szolgálni

Baka András szerint a közmédia feladata egyszerűen megfogalmazható: olyan nyilvánosságot kell teremtenie, amely tiszteletben tartja a polgárok szabadságát és ítélőképességét.

A köztársasági elnök beszédét azzal zárta, hogy ezt kívánja az újrainduló közmédiának, és ezt kívánja valamennyi magyarnak is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!