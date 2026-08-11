Ilyen államelnökség várható Baka Andrástól, akit ma választanak meg

Ma, az Országgyűlés rendkívüli ülésén megválasztják Magyarország új köztársasági elnökét. Az államfő megválasztását hosszú politikai és alkotmányos vita előzte meg: Magyar Péter már a választási kampányban azt ígérte, hogy eltávolítja Sulyok Tamást, mert álláspontja szerint a volt államfő a Fidesz érdekeit képviselte, és nem tudta megtestesíteni a nemzet egységét.
.Sulyok Tamás államfői megbízatásának megszüntetését a Fidesz már a folyamat kezdetén is alkotmányellenesnek, illetve a jogállamiságot sértő intézkedésnek minősítette. A parlament tiszás többsége ennek ellenére július 13-án megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek nyomán megszűnt Sulyok Tamás köztársasági elnöki mandátuma.
Az államfői feladatokat az új elnök megválasztásáig az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el. A parlament kedden tartja meg az államfőválasztást: a Tisza Párt Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnökét jelölte.
A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a folyamatban, mivel annak egészét illegitimnek tartja, így jelöltet sem állítottak. A jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett ugyanakkor nem sok kérdés marad az eredményt illetően: Magyar Péter jelöltjének megválasztásához várhatóan rendelkezésre áll a szükséges kétharmados többség.
Az új államelnök egyébként csak átmeneti köztársasági elnök lesz: az Alaptörvény 17. módosítása értelmében megbízatása az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb 5 évig tart.
Milyen elnök lesz Baka András?
Feltételezhetően a Sólyom László-féle szerepfelfogást sok szempontból magáévá fogja tenni, amiből a Tiszának még lehetnek problémái
– mondta az Origónak Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzőjét. Emlékeztetett rá, hogy Sólyom László aktívan részt vett a közéletben, ráadásul Baka András az ő jelöltje volt a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztjára.
Kifejtette: a Fidesz elleni bosszúhadjáratnak nyilvánvalóan nem fog majd útjába állni, ugyanakkor más ügyekben elő fog jönni a jogászi vénája. Ilyenkor nem azt fogja mérlegelni, hogy politikailag mi lenne kívánatos, hanem azt, hogy jogi szempontból mi tekinthető fontosnak vagy helyesnek.
Borítékolható a konfliktus Magyar Péterrel
Baka András lehet, hogy „kétélű fegyver” lesz, mert bizonyos ügyekben a Tiszával szemben is ki fog állni. – Nyilván az a kérdés, hogy mikor jön el az a pont – amennyiben egyáltalán –, amikor Magyar Péter ezt megelégeli és leveszi a pályáról. Kíváncsian várom, mert én előre borítékolva látom a konfliktust kettejük között, már csak a saját személyiségükből kifolyólag is – vélekedett.
Horn Gábor: Aktív elnöki szerepfelfogás várható
Lapunk megkereste Horn Gábort, a Republikon Intézet vezetőjét is, aki szerint Baka András esetében inkább egy aktív köztársasági elnöki szerepfelfogásra lehet számítani. Az elemző szerint a jelenlegi átmeneti időszakban kifejezetten előnyös lehet, ha az államfő aktívan részt vesz a közéletben, különösen azért, mert a Tisza Párt új alkotmány elfogadását ígérte.
– Egy rendszerváltás elején tartó, szerintem ebben az átmeneti időszakban egy aktív köztársasági elnöki szerepvállalás az, ami segíthet – fogalmazott Horn Gábor, aki szerint ebben a Sólyom László-féle szerepfelfogás lehet az irányadó. Úgy véli, az államfőnek az alkotmányozási folyamatban is lehet fontos szerepe, akár közvetítőként a különböző társadalmi és politikai csoportok között.
Egy aktív, a politikában szerepet vállaló, a zöldborsófőzelék főzésén túl is szerepet vállaló köztársasági elnökben reménykedem”
– mondta.
Horn Gábor szerint ugyanakkor Baka András ugyanakkor nem feltétlenül lesz a Tiszával minden kérdésben együttműködő államfő. Úgy látja, korábbi pályafutása alapján, ha szükségesnek tartja, az új államfő a Magyar Péter-féle politikai hatalommal is hajlandó lehet szembemenni.
Ahogy Baka annak idején szembe mert menni a fülkeforradalmat képviselő orbáni világgal, szerintem ha kell, akkor szembe fog merni menni a Magyar Péter-féle rendszerváltással is”
– fogalmazott.
Az elemző szerint ezért Baka esetében semmiképpen sem a korábban Áder János kapcsán emlegetett „nemzet golyóstolla” szerepre kell számítani, hanem egy olyan államfőre, aki szükség esetén az aktuális politikai hatalommal szemben is képviseli a saját álláspontját.