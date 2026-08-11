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Baka András

Forsthoffer Ágnes gratulált Baka Andrásnak

4 órája
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Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán gratulált Magyarország új köztársasági elnökének, akit kedden választott meg az Országgyűlés. Baka András augusztus 19-én kezdi meg államfői munkáját, Forsthoffer Ágnes pedig azt írta, hogy az elnököt ezen a napon a Sándor-palotában is köszöntik.
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Baka AndrásForsthoffer Ágnesköztársasági elnök

Forsthoffer Ágnes Facebook-bejegyzésben gratulált Baka Andrásnak, Magyarország kedden megválasztott új köztársasági elnökének. Azt írta, hogy az államfőnek a nemzet egységéért végzett szolgálatához bölcsességet és jó egészséget kíván, majd közölte: augusztus 19-én a Sándor-palotában köszöntik hivatalba lépése alkalmából.

Baka András és Forsthoffer Ágnes (Fotó: Facebook/Forsthoffer Ágnes)
Baka András és Forsthoffer Ágnes (Fotó: Facebook/Forsthoffer Ágnes)

Baka András 140 igen szavazattal lett köztársasági elnök

Az Országgyűlés kedden délután választotta meg a Tisza által jelölt Baka Andrást köztársasági elnöknek. A titkos szavazáson 146 képviselő vett részt, valamennyi voks érvényes volt: 

140-en igennel, hatan nemmel szavaztak, tartózkodás nem volt.

 Baka András a nemzeti és történelmi zászlók bevonulása, valamint a Himnusz után letette hivatali esküjét.

Megválasztása után arról beszélt, hogy nagy megtiszteltetés számára az államfői tisztség, ugyanakkor a felkérés meglepte. Szerinte természetes, hogy vannak elégedett és csalódott emberek az országban, a legnagyobb problémát azonban a társadalom megosztottságában látja. Beszédében a korábbi kormányt is bírálta, és azt mondta: nem lehet közös jövőt építeni a bosszúra.

Egyik ellenzéki frakció sem vett részt a köztársasági elnök megválasztásán, mivel nem tartották legitimnek a Tisza által lefolytatott eljárást. Baka András személyét és korábbi pályafutását is kritikus hangok övezik, a tiszás többség azonban 140 igen szavazattal megválasztotta.

Az új államfő augusztus 19-én kezdi meg hivatalosan a munkáját.

 

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