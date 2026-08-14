Baka Andrást még nem ismerik sokan, de a tiszások már mellé álltak

A magyar társadalom többsége, 84 százaléka hallott Baka András köztársasági elnöki jelöléséről – derül ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, amely a Telex megbízásából készült augusztus 11-én és 12-én. A kutatás szerint az emberek 57 százaléka azt is el tudta dönteni, hogy alkalmasnak tartja-e a posztra, a fennmaradó 43 százalék viszont úgy nyilatkozott, hogy nem ismeri vagy nem akar válaszolni a kérdésre.

A magyarok több mint 80 százaléka értesült Baka András államfői jelöléséről (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az alkalmasságáról nyilatkozó, tehát Baka Andrást valószínűleg ismerő 57 százaléknyi válaszadó nagy többsége, 72 százaléka támogatta a jelöltségét, és mindössze 28 százalék utasította el. Az összes megkérdezettből

41 százalék tartja alkalmasnak a tisztségre, 16 százalék viszont azt gondolja, hogy alkalmatlan.

A Tisza-szavazók 69 százaléka tartja alkalmasnak, és mindössze 1 százalékuk gondolja alkalmatlannak Bakát, a többi nem tudja vagy nem ismeri. A Fidesz választóinak 8 százaléka szerint alkalmas, 47 százalékuk szerint viszont nem, 45 százalékuk nem ismeri vagy nem tudta megítélni. A többi párt szavazói és a párt nélküliek 20 százaléka szerint alkalmas, 17 százaléka szerint nem, míg a nem ismerők és véleményt nem nyilvánítók aránya 63 százalék.

Baka Andrást inkább a tiszások látják függetlennek

Arról, hogy Baka András független vagy a Tiszához közel álló személy, az összes válaszadó 37 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szerinte független, 15 százalék szerint a Tiszához áll közel, 47 százalék nem tudta eldönteni, 1 százalék pedig fideszesnek tartja. A függetlenségről és alkalmasságról alkotott vélemény az adatok alapján összefügg: az új államfőt alkalmasnak tartók 88 százaléka függetlennek gondolja, 7 százalékuk viszont tiszásnak. Az alkalmatlannak találók 76 százaléka tiszásnak látja Bakát, és csak 9 százalékuk tartja függetlennek.

A válaszadók maguktól is megnevezhették, kit tartanak leginkább alkalmasnak a köztársasági elnöki tisztségre. Erre 62 százalék nem tudott konkrét nevet említeni, akik viszont válaszoltak, nagyon eltérő neveket mondtak: a legtöbben, 14 százaléknyian éppen Baka Andrást, 5 százalék pedig Sulyok Tamást. Jóval kisebb arányban felmerült még Polgár Judit, Márki-Zay Péter, Hadházy Ákos, Orbán Viktor, Tóth Máté energiajogász, Novák Katalin, Romsics Ignác, Bárándy Péter, Forsthoffer Ágnes és Schiffer András neve is.