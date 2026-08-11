Ennyit keres majd Baka András köztársasági elnökként

Az Országgyűlés rendkívüli ülésén megválasztották Magyarország új köztársasági elnökét. A Tisza-frakció Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnökét jelölte. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a folyamatban, mivel illegitimnek tartja, így jelöltet sem állítottak. A jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett ugyanakkor az eredmény gyakorlatilag már a szavazás előtt eldőlt, hiszen Magyar Péter jelöltjének megválasztásához rendelkezésre állt a szükséges kétharmados többség.

Baka András államfőként havi több mint másfél millió forintos tiszteletdíjra, évi negyven munkanap szabadságra és számos egyéb juttatásra jogosult (Forrás: Facebook)

Az új államfő csak ideiglenes köztársasági elnök lesz, az Alaptörvény 17. módosítása értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb öt évig tart. Baka Andrást ugyanazok a juttatások illetik meg, mint a korábbi köztársasági elnököket.

A köztársasági elnöknek havi másfél milliós fizetés és évi negyven nap szabadság jár

A 2011. évi CX. törvény rendelkezik a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról. Eszerint az államfő havi tiszteletdíja a köztisztviselői illetményalap harminckilencszerese, ami jelenleg több mint másfél millió forint, és minden naptári évben jár neki negyven munkanap szabadság.

Az államfőként eltöltött idő közszolgálati időnek számít. Ha valaki például öt évig köztársasági elnök, ezt az öt évet úgy kell figyelembe venni, mintha közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban töltötte volna.

A törvény értelmében Baka András jogosult a köztársasági elnök elnöki rezidenciára, sőt, köteles is igénybe venni. Jogosult még két személygépkocsira, rádiótelefon- és internethasználatra, valamint kormányzati célú hírközlő hálózat használatára is.

A mindenkori államfő ingyenes egészségügyi ellátást is kap.

Baka András külföldön napidíjat és költségtérítést is kap

Ha Baka András hivatalos útra külföldre utazik, jogosult arra az időre kíséretre, az állami vezetőkre vonatkozó napidíjra és költségtérítésre, valamint szükség esetén különjáratú légiutazásra is.

Amennyiben a külföldre utazás menetrendszerű repülőgéppel, illetve vonattal történik, a köztársasági elnök első osztályt vagy ennek megfelelő utazási komfortfokozatot vehet igénybe. Mindennek biztosítása a mindenkori külpolitikáért felelős miniszter, jelen esetben Orbán Anita feladata. Baka András államfőként a repülőtéri kormányvárót is használhatja majd, amikor külföldre utazik vagy onnan hazatér, illetve amikor hivatalos külföldi delegációt fogad vagy kísér.