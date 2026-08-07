Kedden meg is választják az új államfőt – hivatalos jelölt még mindig nincs

A Tisza-frakció kezdeményezésére augusztus 11-én új köztársasági elnököt választhat az Országgyűlés. Bár a kormánypárt hivatalosan még nem nevezte meg jelöltjét, az elmúlt napok eseményei alapján Baka András vált a legesélyesebbé. Magyar Péter kedden közös fényképet tett közzé a Legfelsőbb Bíróság egykori elnökével. A bejegyzéshez mindössze annyit írt: „Volt miről beszélni.”

Magyar Péter, Baka András és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Baka András neve egyre gyakrabban merül fel államfőjelöltként

Baka András jogi pályafutásának meghatározó részét a nemzetközi és a magyar igazságszolgáltatásban töltötte. Korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt Strasbourgban, majd a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választották.

2011-ben, a bírósági szervezetrendszer átalakításáról szóló parlamenti vita során bírálta az igazságügyi reformot, különösen az Országos Bírósági Hivatal jogköreinek bővítését. Az új Alaptörvény nyomán megszűnt a Legfelsőbb Bíróság, helyét a Kúria vette át, így Baka András megbízatása is véget ért. Az új bírósági szervezet élére később Darák Pétert választotta az Országgyűlés.

Baka András ezt követően az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. A strasbourgi testület 2016-ban kimondta, hogy leváltása során sérült a tisztességes eljáráshoz és a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő joga, Magyarországot pedig kártérítés megfizetésére kötelezte.

Baka András neve nemcsak a köztársasági elnöki tisztséggel kapcsolatban merült fel. A sajtóban olyan találgatások is megjelentek, hogy jogi tapasztalata alapján

az Alkotmánybíróság élére vagy legfőbb ügyésznek is szóba kerülhetne.

Az Alkotmánybíróságon szeptemberben több tag megbízatása is lejár, míg a legfőbb ügyészi poszton szintén változás várható. A Kúria elnöki tisztsége ugyanakkor jelenleg betöltött, Varga Zs. András megbízatása 2030-ig szól.

Érdemes megjegyezni, hogy Magyar Péternél járt és hasonló fotó készült Fülöp Botond ügyvédről, aki korábban „Vidéki Prókátor” néven hívta fel a közvélemény figyelmét a kegyelmi ügyre, valamint Romsics Ignác Széchenyi-díjas történészről, ám ő később nyilvánosan visszautasította a felkérést.