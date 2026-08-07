Kedden meg is választják az új államfőt – hivatalos jelölt még mindig nincs

A Tisza-frakció kezdeményezésére augusztus 11-én új köztársasági elnököt választhat az Országgyűlés. Bár a kormánypárt hivatalosan még nem nevezte meg jelöltjét, az elmúlt napok eseményei alapján Baka András vált a legesélyesebbé. Magyar Péter kedden közös fényképet tett közzé a Legfelsőbb Bíróság egykori elnökével. A bejegyzéshez mindössze annyit írt: „Volt miről beszélni.”
Baka András neve egyre gyakrabban merül fel államfőjelöltként
Baka András jogi pályafutásának meghatározó részét a nemzetközi és a magyar igazságszolgáltatásban töltötte. Korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt Strasbourgban, majd a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választották.
2011-ben, a bírósági szervezetrendszer átalakításáról szóló parlamenti vita során bírálta az igazságügyi reformot, különösen az Országos Bírósági Hivatal jogköreinek bővítését. Az új Alaptörvény nyomán megszűnt a Legfelsőbb Bíróság, helyét a Kúria vette át, így Baka András megbízatása is véget ért. Az új bírósági szervezet élére később Darák Pétert választotta az Országgyűlés.
Baka András ezt követően az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. A strasbourgi testület 2016-ban kimondta, hogy leváltása során sérült a tisztességes eljáráshoz és a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő joga, Magyarországot pedig kártérítés megfizetésére kötelezte.
Baka András neve nemcsak a köztársasági elnöki tisztséggel kapcsolatban merült fel. A sajtóban olyan találgatások is megjelentek, hogy jogi tapasztalata alapján
az Alkotmánybíróság élére vagy legfőbb ügyésznek is szóba kerülhetne.
Az Alkotmánybíróságon szeptemberben több tag megbízatása is lejár, míg a legfőbb ügyészi poszton szintén változás várható. A Kúria elnöki tisztsége ugyanakkor jelenleg betöltött, Varga Zs. András megbízatása 2030-ig szól.
Érdemes megjegyezni, hogy Magyar Péternél járt és hasonló fotó készült Fülöp Botond ügyvédről, aki korábban „Vidéki Prókátor” néven hívta fel a közvélemény figyelmét a kegyelmi ügyre, valamint Romsics Ignác Széchenyi-díjas történészről, ám ő később nyilvánosan visszautasította a felkérést.
Egy-másfél óra alatt megvan a szavazás az új államfőről
A házbizottság csütörtöki ülését követően Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó tiszás alelnöke közölte:
amennyiben kedden sikerül megválasztani az új köztársasági elnököt, az államfő még aznap esküt tesz az Országgyűlés előtt, majd beszédet mond a plenáris ülésen. Előzetes bemutatkozásra ugyanakkor várhatóan nem kerül sor.
A parlament honlapján időközben megjelent, Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés szerint a köztársaságielnök-választás jelölési határideje augusztus 10-én, hétfőn 10 órakor jár le. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság még aznap, 12:30-kor kezdődő ülésén tekinti át.
Az Alaptörvény alapján a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges. Egy képviselő csak egy jelöltet ajánlhat, több ajánlás esetén valamennyi érvénytelenné válik.
Hallerné Nagy Anikó tájékoztatása szerint
a titkos szavazás kedden várhatóan 9:40-kor kezdődik, a szavazatok összeszámlálásával együtt pedig mintegy egy-másfél órát vesz igénybe.
A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea közben azt közölte, hogy a kormánypárti képviselőcsoport szombaton dönt arról, kit jelöl a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk korábban már bejelentette, hogy Tóth Máté energiajogászt támogatja államfőjelöltként.
Nem vesz részt a Fidesz a választáson
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy a frakció nem vesz részt a jelölési és szavazási folyamatban, mert illegitimnek tekintik az új köztársasági elnököt.
„Ez lenne az érdemi egyeztetés: kedden már beszédet mond az új államfő, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda” – reagált Deák Dániel politikai elemző.
Emlékezetes, hogy szintén az érdemi egyeztetést hiányolták Magyar Pétertől, amikor felkérte köztársasági elnöknek Polgár Judit sakknagymestert, aki végül nemet mondott.