Baka András ma átveszi a stafétát Forsthoffer Ágnestől

Az Alkotmánybíróság nemrég hozott végzésével elhárult az utolsó magyarországi jogi akadály is az Alaptörvény tizenhetedik módosításának teljes körű hatályosulása elől, ami azt is jelenti, hogy érkezhet az új köztársasági elnök. Baka András ma hivatalosan is átveszi a Sándor-palota irányítását Forsthoffer Ágnestől.

Baka András holnap hivatalosan is átveszi a Sándor-palota irányítását

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Az új köztársasági elnökét még múlt héten választotta meg a parlament, miután a kormány Alaptörvény-módosításának értelmében a korábbi államfő, Sulyok Tamás megbízatása idő előtt lejárt. Az Országgyűlés hivatalosan ugyan megválasztotta Baka Andrást, a Tisza jelöltjét, azonban a Fidesz az Alaptörvény kapcsán az Alkotmánybírósághoz fordult, miután véleményük szerint jogellenes volt a korábbi államfő eltávolítása.

Az Alkotmánybíróság azonban elutasította a Fidesz indítványokat, indoklásuk szerint ugyanis a testületnek nem feladata a tartalmi kérdések vizsgálata, az Alaptörvény-módosítás pedig megfelelt a jogi kívánalmaknak.

Baka András számára ezzel minden akadály elhárult, a mai napon pedig hivatalosan is átveszi a Sándor-palota irányítását. Baka András kapcsán érdemes megjegyezni, hogy annak idején kifogásolta, hogyan lehet valakit elküldeni kizárólag egy Alaptörvény-módosítás alapján, hiszen így szűnt meg a pozíciója a Legfelsőbb Bíróság elnökeként 2011-ben. Ez azonban nem gátolta meg abba, hogy elfogadja a Tisza Párt jelölését, annak ellenére, hogy hasonló módosítással küldték el elődjét.

Baka András azonban hivatalosan Forsthoffer Ágnest váltja majd, aki a Sulyok Tamás távozása után ideiglenesen vezette a Sándor-palotát. Utolsó napjáról egyébként az Országgyűlés elnöke egy videóban is megemlékezett.

Egyik utolsó feladata az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából odaítélt állami kitüntetések határozatainak aláírása volt. A kitüntetések ünnepélyes átadására augusztus 20-án kerül sor az Országház kupolatermében.

Forsthoffer Ágnes köszönetét fejezte ki a Sándor-palota főigazgatójának, vezetőinek és munkatársaiknak az átmeneti időszak gördülékeny teljesítéséért.