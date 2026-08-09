Magyar Péter szóviccel védte meg Baka Andrást

A Tisza-frakció tegnapi döntésével lényegében eldőlt, hogy Baka András lesz Magyarország következő köztársasági elnöke. Az államfői tisztség azt követően üresedett meg, hogy Sulyok Tamás megbízatása júliusban, az Alaptörvény módosítása nyomán idő előtt megszűnt. Baka jelölése komoly politikai vihart kavart: a Fidesz nem vesz részt sem a jelölési, sem a választási eljárásban, Rétvári Bence pedig egy korábbi sortűzperben hozott döntése miatt kérdőjelezte meg a volt főbíró alkalmasságát.

Baka András jelölése körül máris kirobbant a politikai botrány (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

Bóka János: Baka András a Tisza-többség bábja lesz

Bóka János Facebook-bejegyzésében önkényesnek és illegitimnek nevezte Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését. Ebből következően az új köztársasági elnök megválasztását sem tekinti legitimnek, a Fidesz-frakció pedig nem vesz részt a jelölési és választási eljárásban.

Bóka János főbb állításai szerint:

Sulyok Tamás megbízatását a Tisza Párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg;

az új köztársasági elnök megválasztása illegitim;

Baka András egy jogsértő eljárásban vesz részt;

a jelölt hozzájárul Magyar Péter önkényének kiépítéséhez;

Baka András a Tisza parlamenti többségének bábja lesz;

a Fidesz nem vesz részt sem a jelölési, sem a választási eljárásban;

a párt politikai ellenállást hirdetett, és helyre akarja állítani az alkotmányosságot.

Baka András a funkcióját csak addig fogja betölteni, amíg Magyar Péter egy kommenttel le nem váltja. A Tisza-többség bábja lesz, és ezzel neki is tisztában kell lennie”

– fogalmazott a politikus.

Rétvári Bence szerint Baka nem méltó az államfői tisztségre

Rétvári Bence Baka András korábbi bírói tevékenysége miatt bírálta a Tisza államfőjelöltjét. A KDNP frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt bíró egy ’56-os sortűzper vádlottját is felmentette.

Az ’56-os sortűzperek vádlottját felmentő volt bíró, Baka András nem méltó arra, hogy ’56 hetvenedik évfordulóján köztársasági elnök legyen”

– fogalmazott Rétvári. A KDNP-s politikus Baka megválasztásának időzítését is kifogásolta. Magyarország 2026-ban emlékezik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójáról, ezért Rétvári szerint különösen elfogadhatatlan lenne, ha ebben az évben Baka töltené be a köztársasági elnöki tisztséget.