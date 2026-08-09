Magyar Péter szóviccel védte meg Baka Andrást

A Tisza-frakció tegnapi döntésével lényegében eldőlt, hogy Baka András lesz Magyarország következő köztársasági elnöke. Az államfői tisztség azt követően üresedett meg, hogy Sulyok Tamás megbízatása júliusban, az Alaptörvény módosítása nyomán idő előtt megszűnt. Baka jelölése komoly politikai vihart kavart: a Fidesz nem vesz részt sem a jelölési, sem a választási eljárásban, Rétvári Bence pedig egy korábbi sortűzperben hozott döntése miatt kérdőjelezte meg a volt főbíró alkalmasságát.
Bóka János: Baka András a Tisza-többség bábja lesz
Bóka János Facebook-bejegyzésében önkényesnek és illegitimnek nevezte Sulyok Tamás megbízatásának megszüntetését. Ebből következően az új köztársasági elnök megválasztását sem tekinti legitimnek, a Fidesz-frakció pedig nem vesz részt a jelölési és választási eljárásban.
Bóka János főbb állításai szerint:
- Sulyok Tamás megbízatását a Tisza Párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg;
- az új köztársasági elnök megválasztása illegitim;
- Baka András egy jogsértő eljárásban vesz részt;
- a jelölt hozzájárul Magyar Péter önkényének kiépítéséhez;
- Baka András a Tisza parlamenti többségének bábja lesz;
- a Fidesz nem vesz részt sem a jelölési, sem a választási eljárásban;
- a párt politikai ellenállást hirdetett, és helyre akarja állítani az alkotmányosságot.
Baka András a funkcióját csak addig fogja betölteni, amíg Magyar Péter egy kommenttel le nem váltja. A Tisza-többség bábja lesz, és ezzel neki is tisztában kell lennie”
– fogalmazott a politikus.
Rétvári Bence szerint Baka nem méltó az államfői tisztségre
Rétvári Bence Baka András korábbi bírói tevékenysége miatt bírálta a Tisza államfőjelöltjét. A KDNP frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt bíró egy ’56-os sortűzper vádlottját is felmentette.
Az ’56-os sortűzperek vádlottját felmentő volt bíró, Baka András nem méltó arra, hogy ’56 hetvenedik évfordulóján köztársasági elnök legyen”
– fogalmazott Rétvári. A KDNP-s politikus Baka megválasztásának időzítését is kifogásolta. Magyarország 2026-ban emlékezik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójáról, ezért Rétvári szerint különösen elfogadhatatlan lenne, ha ebben az évben Baka töltené be a köztársasági elnöki tisztséget.
Magyar Péter fájdalmas szóviccel védi a jelöltjét
Magyar Péter visszautasította a Baka Andrással szemben megfogalmazott kormánypárti bírálatokat. A miniszterelnök arra emlékeztetett, hogy Bakát 2009-ben a Fidesz képviselői is támogatták, amikor az Országgyűlés a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választotta.
A Fidesz most azt a Baka Andrást támadja alantas, hazug vádakkal, akit 2009-ben ők is megszavaztak a Legfelsőbb Bíróság elnökének”
– írta Magyar Péter. A kormányfő egy szóviccel is visszavágott a támadásokra, azt kérdezve, vajon a következő vád az lesz-e, hogy
a Magyar Honvédség főparancsnoka egy Baka lesz.”
Az Országgyűlés a tervek szerint kedden választja meg az új köztársasági elnököt. A parlamenti erőviszonyok miatt Baka András megválasztása papítformának vehető, a Fidesz távolmaradása azonban már előre jelzi, hogy az új államfő hivatalba lépése nem lezárja, hanem tovább mélyítheti az alkotmányosságról és a köztársasági elnöki tisztség legitimitásáról kialakult politikai konfliktust.