Baka Andrással tárgyalt Magyar Péter

„Köszönöm a beszélgetést Baka Andrásnak, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökének!” – írta közösségi oldalán Magyar Péter. A kormányfő egy fotót osztott meg, amelyen Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterrel az egykori közjogi méltóság társaságában látható.

Magyar Péter miniszterelnök és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter találkozott Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével (Forrás: Facebook)

Magyar Péter emlékeztetett: Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa, az Államigazgatási Főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. Pályafutása kapcsán kiemelte, hogy Baka Andrást még az Alaptörvény 2011-es elfogadásakor, az uniós joggal ellentétesen eltávolították a Legfelsőbb Bíróság éléről. Ezt követően a Kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott.

Miről egyeztettek Baka Andrással?

„Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós.”

Volt miről beszélgetni

– írta a kormányfő. Nem részletezte, hogy a találkozón pontosan miről esett szó, de nem lehet kizárni, hogy összefüggésben lehet az új köztársasági elnök megválasztásával. Az előző államfőt, Sulyok Tamást ugyanis az Alaptörvény tizenhetedik módosításával fosztották meg hivatalától, azóta a tiszás Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el átmenetileg a köztársasági elnöki feladatokat. A miniszterelnök, Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy augusztus 20-ig lesz új államfő. Eredetileg Polgár Juditot szerette volna felkérni köztársasági elnöknek, ám a felvetés nagy vitát váltott ki a nemzetközi sakknagymester közjogi járatlansága és a beígért konzultáció elmaradása miatt. Végül Polgár Judit visszautasította a felkérést.