Alkotmányjogász az Origónak: Baka András még nem gyakorolhatja az elnöki jogköröket

Kedden megválasztották az Országgyűlés rendkívüli ülésén hazánk új köztársasági elnökét. A Tisza Párt Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság egykori elnökét jelölte. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a folyamatban, mivel annak egészét illegitimnek tartja, így jelöltet sem állítottak. A jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett ugyanakkor az eredmény gyakorlatilag már a szavazás előtt eldőlt, hiszen Magyar Péter jelöltjének megválasztásához rendelkezésre állt a szükséges kétharmados többség.

Megválasztották Baka Andrást köztársasági elnöknek (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Baka András megválasztása után még egy hétig más gyakorolja az államfői jogköröket

A titkos szavazáson 146 képviselő adta le a voksát, mindegyikük érvényesen. A képviselők közül 140 képviselő igennel, 6-an nemmel szavaztak, tartózkodás nem volt. Így lett a megválasztott köztársasági elnök Baka András, aki a nemzeti és történelmi zászlók bevonulása és a Himnusz után letette hivatali esküjét.

Az eskütétellel azonban még nem ér véget az új államfő hivatalba lépésének folyamata. Baka András augusztus 19-én kezdi meg ténylegesen köztársasági elnöki munkáját,

addig pedig több közjogi és gyakorlati lépésnek is le kell zajlania.

Arról, hogy pontosan mi történik a megválasztás és a hivatalba lépés közötti időszakban, valamint mikortól gyakorolhatja teljes körűen az államfői jogköröket, ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt kérdeztük.

Az alkotmányjogász elmondta, a megválasztással Baka András megválasztott köztársasági elnök lesz, de még nem hivatalban lévő államfő. Az Alaptörvény 11. cikk (6) bekezdése szerint a választás eredményének kihirdetése után a tisztség betöltése még nem valósul meg automatikusan.

Az átemeti időszakban

az államfői feladat- és hatásköröket továbbra is az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes gyakorolja teljes jogkörrel,

a megválasztott elnöknek a hivatalba lépés napjáig meg kell szüntetnie minden összeférhetetlenségi okot,

leteszi az esküt (általában még aznap),

és megilletik bizonyos előkészítő jogosultságok.

A megválasztás ténye tehát önmagában nem aktiválja a hatásköröket.

Mikor lép hivatalba pontosan az új köztársasági elnök, és mi történik addig?

Mivel a korábbi elnök megbízatása idő előtt szűnt meg, a megválasztott elnök a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba. Ebben az esetben a hivatalba lépés napja augusztus 19. Addig az ideiglenes államfő látja el a teljes elnöki jogkört, ez a helyzet a mai naptól augusztus 18-ig folyamatos – mondta az Origónak ifj. Lomici Zoltán.