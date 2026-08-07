Szerződést bontott a Miniszterelnökség Balásy Gyula rendezvényes cégével

A Miniszterelnökség felmondta a Lounge Eventtel kötött keretszerződését – hívta fel a figyelmet az Origóhoz eljuttatott közleményében a Ruff Bálint vezette tárca. Mint írták, Balásy Gyula cége ellen 2026. július 8. napján végrehajtási eljárás indult, mely eljárás részleteiről a társaság – a releváns jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére – a mai napig nem tájékoztatta Miniszterelnökséget, ekképp a szerződés nem tartható fenn.

Szerződést bontott a kormány Balásy Gyula rendezvényes cégével (Forrás: Youtube)

Felidézték, a Lounge-csoport az elmúlt években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt. A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozások jelentős állami megbízásokat nyertek el, többek között a Nemzeti Kommunikációs Hivatal központosított beszerzési rendszerén keresztül. Az NKOH 2025-ben újabb, nettó 75 milliárd forintos kommunikációs keretmegállapodást kötött a cégcsoporthoz tartozó vállalkozásokkal.

Átvizsgálja a kormány Balásy Gyula egykori cégeit

A kormányváltás után a Lounge körül megváltozott a helyzet. Balásy Gyula május elején bejelentette, hogy a cégcsoportját felajánlja az államnak. Röviddel ezt követően büntetőeljárásról, a Lounge-cégek bankszámláinak zárolásáról és fizetési nehézségekről jelentek meg információk.

A kormány ezt követően megkezdte a Lounge-csoporthoz kapcsolódó állami szerződések felülvizsgálatát. Júniusban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megszüntette

a Lounge Event,

a New Land Media

és a Lounge Design vállalkozási keretszerződéseit,

miután a kialakult pénzügyi helyzet miatt komoly kockázat merült fel a szerződések teljesíthetőségével kapcsolatban.

Hangsúlyozták, a Miniszterelnökség mostani döntése ennek a folyamatnak a része. „A kormány a korábbi időszakból fennmaradt állami szerződéseket felülvizsgálja, a közpénzekkel való hatékony és jogszabályszerű gazdálkodás, a nemzeti vagyon védelme érdekében pedig megteszi a szükséges lépéseket” – közölték.