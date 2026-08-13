Kizártak egy képviselőt a Fidesz–KDNP újbudai frakciójából

Kizárták a Fidesz–KDNP újbudai képviselőcsoportjából Balogh Péter önkormányzati képviselőt – tájékoztatta a frakció az Origót.

Balogh Péter: kizárták a Fidesz-KDNP újbudai frakciójából, mandátuma visszaadására szólították fel (Forrás: Facebook)

A döntés előzménye, hogy a múlt pénteki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak alapján a Miniszterelnökség feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt.

A feljelentés hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt történt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetében Balogh Péter neve, valamint hozzátartozójának érintettsége is felmerült.

A Fidesz–KDNP XI. kerületi frakciója és az elnökség ezt követően értékelte a kialakult helyzetet. Arra jutottak, hogy olyan politikai és közéleti kockázatról van szó, amely érdemben befolyásolhatja a közösség hitelességét és politikai mozgásterét.

Ennek alapján a képviselőcsoport egyhangúlag döntött Balogh Péter kizárásáról.

A mandátuma visszaadására is felszólították Balogh Pétert

A frakció egyúttal arra kérte Balogh Pétert, hogy adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát. Indoklásuk szerint a jelenlegi helyzetben ez szolgálná leginkább a választók és a közösség érdekeit.

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a jogi felelősség megállapítása kizárólag a hatóságok és az igazságszolgáltatás feladata.

A frakció döntése így politikai természetű, miközben az ügyben felmerült esetleges büntetőjogi felelősség kérdését a hatósági eljárások tisztázhatják.