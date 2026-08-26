Csődeljárást kért maga ellen a Bayer Construct Zrt. a kormány döntése után

A vállalat vezetője levelében több okot is felsorolt. A Bayer Construct Zrt. csődeljárása azonban a szakértők szerint az egész építőipar tekintetében lesújtó képet fest – írja az Index.

Balázs Attila elárulta: a Bayer Construct Zrt. csődeljárást kért maga ellen

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A cég tulajdonosa, Balázs Attila a levelében az előkészítés alatt álló beruházások szabályozási környezetének megváltozására és a kedvezőtlen piaci folyamatokra is hivatkozott, azonban a kormány azon döntését is kiemelte, miszerint elállnak a zuglói irodakomplexum megvásárlásától. A Bayer-csoport eddigi legnagyobb fejlesztésének számító zuglói kormányzati negyed sorsa már egy ideje kétséges volt.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a fejlesztő 2023-ban kötött előszerződése szerint a végleges adásvétel egyik feltétele az volt, hogy 2026. június 30-ig töröljék az ingatlanok tulajdoni lapjáról a másokat megillető elővásárlási jogokra vonatkozó bejegyzéseket.

Ez azonban valamilyen oknál fogva nem valósult meg, a zuglói önkormányzat elővásárlási joga pedig továbbra is fennmaradt az építési telkek egy részén. A kormány ezt szerződésszegésnek minősítette, és augusztus 3-án bejelentette, hogy eláll az irodakomplexum megvásárlásától. A cég a közlemény szerint a csődeljárás alatt is folytatja a működést, a meglévő projekteket pedig megpróbálják befejezni. A kormány döntése nyomán egyébként már korábban jelezték, hogy jogi lépéseket tesznek.

Deák Dániel a Bayer Construct Zrt. csődeljárásáról

Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán foglalkozott a vállalattal és a csődeljárás tényével. A szakértő szerint „egy ekkora vállalat pénzügyi megingása” túlmutat pusztán a vállalaton magán.

„Alvállalkozók, beszállítók és több folyamatban lévő beruházás is érintett lehet, még akkor is, ha a vállalat hangsúlyozza: a csődeljárás alatt folytatni kívánja működését és ki akarja fizetni partnereit” – írta.

Mindez ráadásul egy olyan időszakban történik, amikor az építőipar már amúgy is gyengélkedik. A KSH adatai szerint májusban éves alapon 10,7 százalékkal esett vissza az építőipari termelés, júniusban pedig a munkanaphatással kiigazított visszaesés 5 százalék volt. Az épületek építésének volumene júniusban 5,5 százalékkal csökkent, az épületek építése ágazat teljesítménye pedig 22,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól

– fogalmazott bejegyzésében Deák Dániel.