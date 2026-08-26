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bayer construct

Csődeljárást kért maga ellen a Bayer Construct Zrt. a kormány döntése után

11 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Balázs Attila megkeresésre megerősítette, hogy valóban levélben tájékoztatták a munkavállalókat a csődeljárás kezdeményezéséről. A Bayer Construct Zrt. azután döntött így, hogy a kormány jelezte, elállnak a zuglói irodakomplexum megvásárlásától.
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bayer constructcsődeljárásépítőipar

A vállalat vezetője levelében több okot is felsorolt. A Bayer Construct Zrt. csődeljárása azonban a szakértők szerint az egész építőipar tekintetében lesújtó képet fest – írja az Index

Balázs Attila elárulta: a Bayer Construct Zrt. csődeljárást kért maga ellen
Balázs Attila elárulta: a Bayer Construct Zrt. csődeljárást kért maga ellen
Fotó: YouTube

A cég tulajdonosa, Balázs Attila a levelében az előkészítés alatt álló beruházások szabályozási környezetének megváltozására és a kedvezőtlen piaci folyamatokra is hivatkozott, azonban a kormány azon döntését is kiemelte, miszerint elállnak a zuglói irodakomplexum megvásárlásától. A Bayer-csoport eddigi legnagyobb fejlesztésének számító zuglói kormányzati negyed sorsa már egy ideje kétséges volt. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a fejlesztő 2023-ban kötött előszerződése szerint a végleges adásvétel egyik feltétele az volt, hogy 2026. június 30-ig töröljék az ingatlanok tulajdoni lapjáról a másokat megillető elővásárlási jogokra vonatkozó bejegyzéseket. 

Ez azonban valamilyen oknál fogva nem valósult meg, a zuglói önkormányzat elővásárlási joga pedig továbbra is fennmaradt az építési telkek egy részén. A kormány ezt szerződésszegésnek minősítette, és augusztus 3-án bejelentette, hogy eláll az irodakomplexum megvásárlásától. A cég a közlemény szerint a csődeljárás alatt is folytatja a működést, a meglévő projekteket pedig megpróbálják befejezni. A kormány döntése nyomán egyébként már korábban jelezték, hogy jogi lépéseket tesznek. 

Deák Dániel a Bayer Construct Zrt. csődeljárásáról

Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán foglalkozott a vállalattal és a csődeljárás tényével. A szakértő szerint „egy ekkora vállalat pénzügyi megingása” túlmutat pusztán a vállalaton magán. 

„Alvállalkozók, beszállítók és több folyamatban lévő beruházás is érintett lehet, még akkor is, ha a vállalat hangsúlyozza: a csődeljárás alatt folytatni kívánja működését és ki akarja fizetni partnereit” – írta. 

Mindez ráadásul egy olyan időszakban történik, amikor az építőipar már amúgy is gyengélkedik. A KSH adatai szerint májusban éves alapon 10,7 százalékkal esett vissza az építőipari termelés, júniusban pedig a munkanaphatással kiigazított visszaesés 5 százalék volt. Az épületek építésének volumene júniusban 5,5 százalékkal csökkent, az épületek építése ágazat teljesítménye pedig 22,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól

– fogalmazott bejegyzésében Deák Dániel. 

Ennek okán a tény, hogy a kormány konfrontációba keveredik az ország egyik legnagyobb építőipatri vállalatával, akkor amikor az ágazatnak stabilitásra és megerősítésre lenne szüksége már önmagában is sokatmondó. 

„Nem egy kis építőipari vállalkozásról beszélünk. A Bayer Construct 2025-ben 217 milliárd forintos árbevételt ért el, több mint 1300 embert foglalkoztat, ezzel a magyar építőipar egyik legnagyobb vállalata. A teljes cégcsoport konszolidált árbevétele már 2024-ben megközelítette a 222 milliárd forintot” – emlékeztetett a szakértő. 

 

 

 

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