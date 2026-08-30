Súlyos lakhatási válság van a kormány szerint országosan, de főleg Budapesten: az albérletárak az egekben, sokan pedig nem tehetik meg, hogy saját lakást vásároljanak. A problémát a Tisza-kormány bérlakásprogrammal szeretné orvosolni, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter még augusztus 14-én jelentette be a Wekerle Sándor Lakásépítési Programot, amelynek egyik fő célja megfizethető bérlakások, emellett kollégiumi és intézményi férőhelyek létrehozása.
A program első körben 550 millió euró uniós forrásra épül, ezt banki és piaci finanszírozással egészítenék ki, így a teljes fejlesztési volumen akár a hárommilliárd eurót is elérheti. A tervek szerint elsősorban Budapesten és a nagyobb vidéki városokban, barnamezős és alulhasznosított, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező területeken épülnének lakások.
A konstrukció részleteit, többek között a pontos lakásszámot, a bérleti feltételeket és a jogosultak körét még nem dolgozták ki, a program véglegesítését december 31-ig tervezik.
Vitézy Dávid bejelentése kapcsán felmerül a kérdés:
mekkora hatása lehetne jelentős számú új, megfizethető bérlakás megjelenésének a budapesti ingatlanpiacra? Érdemben mérsékelné a bérleti díjakat?
Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint még sok a nyitott kérdés. Balogh László emlékeztetett: Magyarországon az elmúlt harminc-negyven évben nem volt valódi bérlakásprogram. Ennek egyik oka, hogy egy érdemi programhoz hatalmas tőkére van szükség.
Nincs viszonyítási alap
A korábbi kormányok inkább a saját lakás vásárlását támogatták, részben azért, mert egy bérlakásprogram megvalósítása hosszú időt vesz igénybe. Egy társasház felépítése a tervezéstől a beköltözésig legalább három-négy év lehet, így egy ilyen program eredményei egy kormányzati cikluson belül sem feltétlenül láthatók.
A rendszerváltás óta ráadásul nincs olyan hazai bérlakásprogram, amely mintaként szolgálhatna, ezért elsősorban külföldi példákból lehet kiindulni. Ezeket azonban a magyar viszonyokhoz és a hazai igényekhez kell igazítani. Nem elég tehát lakásokat építeni:
olyan rendszert kell kialakítani, amely valóban találkozik a magyar lakhatási igényekkel.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyelőre kevés konkrétum ismert a bérlakásprogramról, azt azonban tudni, hogy akár hárommilliárd eurós keretet is kaphat – ez az aktuális forint-euró árfolyamon több mint ezermilliárd forint.
A bérlakásprogramok kulcsa
Szerinte minden ilyen bérlakásprogramnak az a kulcsa, hogy mekkora az az összeg és volumen, amelyet meg tud mozgatni. Egy évben nagyságrendileg százezer albérleti tranzakció történik. Ha egy bérlakásprogramban száz vagy kétszáz lakás épül, az nem sokat oszt vagy szoroz.
Egy ezermilliárd forintos volumenből azonban már több ezres nagyságrendben épülhetnek bérlakások
– mutatott rá, hozzátéve: innentől kezdődnek majd az igazán izgalmas kérdések, amelyekre még nem tudjuk a választ, mert a kormányzat év végéig fogja összeállítani a tervet.
Kifejtette: nem tudjuk például, mekkora részt fordítanak az üzemeltetésre, mekkorát a fejlesztési költségekre, ahogy azt sem,
kik lesznek jogosultak igényelni a lakásokat és hogyan történik majd az árképzés.
Az eddigi gyakorlatban a közszférában intézményi szinten jellemzően csak az önkormányzatok kezeltek bérlakásokat. Ott is többféle árképzési modell létezik: van költségalapú, piaci alapú és szociális alapú bérleti díj.
Nagy kérdésnek nevezte, hogy ezek közül melyiket alkalmazzák majd. Elképzelhetőnek tartja, hogy vegyes modell lesz, és szociális alapú bérlakások is bekerülnek a programba. Piaci alapú bérlakásoknak önmagukban nem sok értelme lenne, hiszen arra ott van a piac – jegyezte meg.
Ha jól gazdálkodik a kormány, a program hatással lehet az ingatlanpiacra
Még azt sem tudni, kik vehetnek részt a programban, hogyan állapítják meg a bérleti díjakat, meddig maradhatnak a lakók, és ki üzemelteti majd az ingatlanokat – sorolta, hozzátéve: a bérlakások akár az Otthon start előszobájaként is működhetnek, segítve a bérlőket, hogy később saját lakást vásároljanak.
Balogh László hangsúlyozta: egy lakás megépítése tehát nagyjából harmincmillió forint. Ha harminc-harmincötmillió forintból számolunk egy lakással, ezer lakás megépítése már harminc-harmincötmilliárd forint. Tízezer lakás pedig háromszáz-háromszázötvenmilliárd forintba kerülhet.
A szakértő szerint megfelelő forrásgazdálkodás és jól kialakított szabályozás mellett
akár tízezer lakás is épülhetne a programban, ez pedig már érezhető hatással lehetne a hazai albérletárakra és az ingatlanpiacra.
Azonban még nagyon sok tehát a nyitott kérdés, amelyet még nem ismerünk. Az ördög mindig a részletekben rejlik. Ezek fogják meghatározni a program tényleges működését – fogalmazott.