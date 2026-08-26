Nem hozott áttörést a kormányváltás, bezuhantak a beruházások Magyarországon

Az első negyedévi 0,5 százalék után a második negyedévben 9,1 százalékkal esett vissza a beruházások volumene – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1 százalékkal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3 százalékos visszaesés után. Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 4,3 százalékkal csökkent.

Nem hozott áttörést a kormányváltás, visszaestek a beruházások Magyarországon (Fotó: Ladóczki Balázs)

A beruházások terén utoljára 2023 első negyedévében regisztrált emelkedést a statisztika.

A visszaesés mostani mértéke 2024 negyedik negyedéve óta a legnagyobb.

A második negyedévi mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak járultak hozzá. A csökkenést az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte.

A vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásainak volumene egyaránt visszaesett, a viszont háztartásoké nőtt.

A kormányváltás nem hozott fordulatot a beruházásoknál

Bezuhantak a beruházások Magyarországon: az új kormány gazdaságpolitikája egyelőre ezen a területen sem hozta el a beígért fordulatot – értékelte az adatokat közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző. Kiemelte: a választások utáni időszakban nem javult, hanem jelentősen romlott a beruházási teljesítmény.

A kormányváltáskor éppen azt ígérte a Tisza, hogy új bizalom, kiszámíthatóbb gazdaságpolitika és az uniós források felszabadítása gyors fordulatot hozhat. A beruházási adatokban ennek egyelőre nemhogy nyoma nincs, hanem éppen az ellenkezője látszik: felgyorsult a visszaesés

– emlékeztetett a politikai elemző. Rámutatott: ez hosszabb távon különösen fontos mutató. „A mai beruházásokból lesz a holnapi termelés, munkahely és gazdasági növekedés. Ha ezen a területen nem sikerül fordulatot elérni, akkor az új kormány gazdasági sikertörténetéről is egyre nehezebb lesz beszélni” – hangsúlyozta.