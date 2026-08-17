A kormány megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát

Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány hétfőn benyújtott igazságügyi tárgyú törvényjavaslata. Az előterjesztés egyúttal az uniós szabályozás átültetését is kezdeményezi a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatban.

A kormány megszüntetné a bírósági tárgyalások online közvetítését (Fotó: Pexels)

A parlament honlapján elérhető javaslat hatályon kívül helyezné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságáról szóló, 2025-ben kiadott igazságügyi minisztériumi rendeletet. A szabályozás idén februártól tette lehetővé, hogy a polgári és közigazgatási perek, valamint a büntetőeljárások során tartott tárgyalásokon a hallgatóság regisztráció és azonosított bejelentkezés után online is részt vehessen.

A bírósági tárgyalások online nyilvánossága a kormány szerint túl kockázatos

Az indoklás szerint az online nyilvánosság bevezetésének célja eredetileg a társadalmi kontroll erősítése, valamint a jogi oktatás és a tudományos kutatás támogatása volt. A kormány szerint azonban a rendszer működtetése aránytalan kockázatokat jelenthet az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére nézve.

A kormány átültetni indítványozza az Országgyűlésnek a magyar jogba a 2024-es európai parlamenti és tanácsi ún. SLAPP-irányelvet, amelynek célja, hogy védelmet nyújtson a közéleti részvételt akadályozó, például újságírók és civilek megfélemlítésére alkalmazott stratégiai perekkel szemben.

Az ilyen eljárások nem valamely jog tényleges érvényesítésérére vagy gyakorlására irányulnak, hanem fő céljuk a közéleti részvétel megakadályozása vagy korlátozása, gyakran a felek közötti erőviszonyok kiegyensúlyozatlanságának kihasználásával

– áll a javaslat indoklásában.

Az előterjesztés emellett pontosít több polgári jogi szabályt, megszüntet az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotási hiányosságokat, és beépíti a hazai jogba a hibás termékekért való felelősségre és a szavazatelsőbbségi részvényekre vonatkozó uniós jogi előírásokat.