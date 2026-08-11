Bóka János: Baka András megválasztása 1956 örökségének megcsúfolása

Baka András megválasztása nemcsak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője Tatán, az '56-os emlékműnél emlékeztetett: a szabad és független Magyarország az 1956-os forradalomból sarjadt.

Bóka János szerint Sulyok Tamás illegitim elmozdításával Magyarország nem demokratikus jogállam többé (Fotó: Mediaworks)

Bóka János: Baka András nem a mi köztársasági elnökünk

– A rendszerváltással 1956 forradalmárainak az álmai váltak valóra. A független, demokratikus jogállam, ahogyan a rendszerváltás óta Magyarországot ismertük, az 1956-os forradalom politikai örökösének tekintette magát – fogalmazott. Szerinte Magyarországon egészen a Tisza-kormány hatalomra kerüléséig volt két fontos konszenzus:

az, hogy Magyarország egy független, demokratikus jogállam, és hogy a modern Magyarország 1956 forradalmának a szellemi örököse.

Bóka János szerint azonban a Tisza Párt hatalomra kerülésével mind a két konszenzus megdőlt. Mint fogalmazott, Sulyok Tamás illegitim elmozdításával Magyarország nem demokratikus jogállam többé. Baka András köztársasági elnökké jelölésével pedig úgy tűnik, már nem is 1956 szellemi örököse. – Mi 1956 örököseinek tekintjük magunkat, 1956 a mi forradalmunk, 1956 vértanúi a mi őseink, Baka András pedig nem a mi köztársasági elnökünk – zárta videóüzenetét a frakcióvezető.

Bóka János a Partizánban: a Fidesz célja az illegitim helyzet rendezése

Fidesz frakcióvezetője a Partizán vendégeként arról beszélt, hogy pártja hosszabb távú politikai célja a Baka András megválasztásával kialakult, illegitim helyzet rendezése. Hangsúlyozta, hogy erre csak megfelelő politikai és jogi felhatalmazás birtokában kerülhet sor, a jelenlegi kétharmados tiszás többség mellett ugyanis szerinte egyelőre elméleti kérdés a helyzet megoldása.

Bóka János szerint