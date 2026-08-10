Bóka János: A Fidesz bojkottálja Baka András megválasztását és beiktatását

A fideszes képviselők nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásán, beiktatásán és beszédén, mert a teljes folyamatot illegitimnek és alkotmányellenesnek tartják – jelentette ki Bóka János a HírTV-nek adott hétfő esti interjújában.

Bóka János leszögezte, a Fidesz bojkottálja Baka András megválasztását és beiktatását (Fotó: Mediaworks)

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Sulyok Tamást eltávolító 17. alaptörvény-módosítás egy személyre szabott jogalkotási döntés volt, amellyel a hatalom felrúgta a demokratikus jogállamiság 1990 óta meglévő alapelveit.

Bóka János különösen élesen bírálta az egyedüli jelöltként induló Baka Andrást, mondván: az a jogász, aki 2011-ben a Legfelsőbb Bíróság éléről való elmozdításakor még Strasbourgig ment azért, mert vallotta, hogy a játékszabályokat meccs közben még kétharmaddal sem szabad megváltoztatni, most maga fogad el egy ugyanilyen eljárással kiürített elnöki széket.