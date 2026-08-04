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energiaválság

Bóka János: Kapkodás és fejetlenség van a kormányban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A rendkívüli időjárási helyzet kezelését kérte számon a Tisza-kormányon a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Bóka János szerint a Facebook-kormányzás nem pótolja az energiaválság valódi kezelését, ezért a kabinet működését kapkodás és vezetetlenség jellemzi. A Fidesz frakcióvezetője több konkrét példát is felsorolt kritikája alátámasztására.
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energiaválságBóka JánosTisza-kormány

– A rendkívüli időjárási helyzetekre is fel lehet készülni, de a Tisza-kormány nem ezt tette. Ebből adódik az a kapkodás, fejetlenség és vezetetlenség, amit a kormányzati tevékenységben most látunk – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Bóka János. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt mondta, nem tudják, „hogy a minisztériumokban valójában ki és miért felel”.

Bóka János szerint a Tisza-kormány a válság kezelése helyett Facebook-kormányzással van elfoglalva (Fotó: Mediaworks)
Bóka János szerint a Tisza-kormány a válság kezelése helyett Facebook-kormányzással van elfoglalva (Fotó: Mediaworks)

Bóka János: A vízügyi államtitkárnak nincs vízügyi tapasztalata

Kifejtette: a területfejlesztésért felelős minisztériumban nincsen területi közigazgatásért felelős államtitkár, ez rendkívüli módon megnehezíti a válság helyi kezelését. – A környezetvédelemért felelős minisztériumban állítólag vízügyekkel foglalkozó államtitkárnak nincsen vízügyi tapasztalata, ezért aztán a válság kirobbanása óta, tőle és róla nem is hallottunk semmit. A villamosenergia vásárlásért felelős MVM-et a válság kirobbanása előtt néhány nappal fejezte le a kormány, kizárólag politikai megfontolásokból – sorolta, majd kiemelte:

a Tisza-kormány a válság kezelése helyett Facebook-kormányzással van elfoglalva, az önkény kiépítésével, politikai tisztogatásokkal. 

– Úgy tűnik, valódi kormányzásra részükről nincs is igény. Ha a Tisza-kormány továbbra is a Facebook-kormányzást választja a valódi válságkezelés helyett, ennek az árát előbb utóbb a magyar emberek fogják megfizetni – zárta videóüzenetét Bóka János.

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