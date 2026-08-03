„Olyan példátlan energiaválság közepében vagyunk, amit az elmúlt kormányok az elmúlt 16 évben mindeddig sikeresen elkerültek. Az, hogy jelenleg a magyar villamosenergia hálózat ilyen rendkívüli körülmények között is működőképes, köszönhető egyrészt az elmúlt 16 év fejlesztéseinek, másrészt pedig a magyar emberek áldozatvállalásának és a Magyarországon működő, magyar embereket foglalkoztató cégek önkorlátozásának” – fogalmazott Bóka János.

Bóka János: Az energiaválság kezeléséért a kizárólagos felelősség a magyar kormányt terheli Fotó: MEDIAWORKS

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette:

„A magyar emberek áldozatvállalásáról és a cégek önkorlátozásáról én csak a köszönet és a legnagyobb tisztelet hangján tudok szólni. Fontos ugyanakkor jelezni, hogy az energiaválság megelőzéséért és kezeléséért a kizárólagos felelősség a magyar kormányt terheli, ezt a felelősséget nem lehet porlasztani és ezt a felelősséget nem lehet áttolni sem a magyar emberekre, sem a Magyarországon dolgozó cégekre. A magyar kormánynak minden eszköz rendelkezésére állt, és rendelkezésére áll ahhoz, hogy ezt az energiaválságot megelőzze, illetve kezelje, mint ahogyan ezek az eszközök az előző kormányoknak is rendelkezésére álltak, és az előző kormányok ezekkel az eszközökkel éltek is.”

Bóka János úgy fogalmazott:

Abban az esetben, ha a kormány olyan konstruktív javaslatokat tesz, amelyeket a parlament plenáris ülésén, illetve a parlament szakbizottságaiban meg tudunk tárgyalni, ezekhez a javaslatokhoz a Fidesz parlamenti frakciója a legnagyobb szakmai konstruktivitással fog hozzászólni. Egyelőre ilyen előterjesztéseket és javaslatokat nem kaptunk.

A frakcióvezető kiemelte: „A kormánytól az a kérésünk, hogy a felkészülés elmulasztásából adódó károk kapcsán éljen azokkal az eszközökkel, amik a rendelkezésére állnak. Ezekről transzparensen, nyilvánosan kommunikáljon, tájékoztassa a magyar embereket arról, milyen intézkedések várhatók, és tájékoztassa a magyar embereket arról, hogy ennek a válságkezelésnek mi lesz a lefutása.”

Bóka János hozzátette:

A magyar kormány stratégiája az eddig rendelkezésünkre álló adatok szerint abból áll, hogy a fogyasztást igyekszik csökkenteni, illetve a kieső villamosenergia mennyiséget nemzetközi forrásokból igyekszik pótolni. Egyelőre ennél többet nem tudunk, és a mai megbeszélés után sem lettünk okosabbak. Az én aggodalmaim a tekintetben, hogy a kormány mennyire tudja ezt a válságot kezelni, mennyire tudja menedzselni, mai megbeszélés nyomán csak nőttek.

A frakcióvezető hozzátette: „A magyar miniszterelnök konkrét intézkedést, határidővel ma nem jelentett be, kezdeményezést nem tett. Ezért úgy gondolom, hogy az eddigi vezetetlenség állapota fog folytatódni az elkövetkező napokban és hetekben is. A kormányzás felelőssége kizárólag a magyar kormányt terheli, miközben a magyar emberek és cégek áldozatvállalásáról a legnagyobb elismerés hangján szólok, azt kell mondanom, hogy ezt a felelősséget a magyar energiaellátás és energiabiztonságért való felelősséget a magyar kormány nem tudja porlasztani és nem háríthatja át másra.”