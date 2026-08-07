Bóka János: Az előző kormány eredményei akadályozták meg az összeomlást

– Hetek, hónapok lettek volna a magyar kormánynak a válsághelyzet elkerülésére, vagy legalábbis a káros következményeinek az enyhítésére. Ez szemmel láthatóan nem történt meg. Még egy-két héttel ezelőtt is a miniszterelnök a parlamentben mélyen hallgatott, úgy tűnt, hogy ilyen válsághelyzet nem is létezik – mutatott rá a Magyar Nemzetnek adott interjújában Bóka János. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője többek között a Tisza-kormány válságkezeléséről osztotta meg gondolatait.

Bóka János szerint az előző kormány eredményei akadályozták meg az összeomlást (Fotó: Mirkó István)

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Magyar Péter vezette kormány felkészületlenül, kapkodva és vezetés nélkül kezelte az energetikai válságot, ezért nem volt képes annak érdemi kezelésére. Bóka János úgy véli, a kabinet az ipari szereplőket a kapacitások, a lakosságot pedig a fogyasztás csökkentésére kényszerítette, miközben a kieső villamos energiát drágán kellett megvásárolnia. A politikus szerint mindez sok pénzébe kerül a magyar embereknek. Úgy fogalmazott, a kormányt inkább a „Facebook-kormányzás”, a politikai tisztogatások és az intézmények megszállása foglalkoztatta, mint a válságokra való felkészülés, ezért kérdésesnek tartja, miként kezeli majd a következő kihívásokat, például az aszályt, a turizmus helyzetét vagy a gáztározók feltöltését.

A Fidesz-kormányok már csírájába elfojtották a válsághelyzetek kialakulását

Emlékeztetett, ezzel szemen az előző kormányok az ehhez hasonló energetikai válsághelyzetek kialakulását mindig elkerülték. Ilyesfajta energiaválságra eddig Magyarországon még nem került sor. Bóka János szerint az, hogy a magyar energiahálózat nem omlott össze, két dolognak köszönhető:

az önkéntes fogyasztáskorlátozásnak, másrészt pedig az előző kormány által végrehajtott energetikai fejlesztéseknek.

– Az, hogy csak a csúcsidőszakban jelent gondot a paksi atomerőmű termelésének a kiesése, annak a napelemprogramnak köszönhető, amit az előző kormány megvalósított – hangsúlyozta, majd leszögezte:

a jelenlegi kormány az előző kabinet eredményeire építve tudta egyáltalán elkerülni az összeomlást.

Rámutatott: egy ilyen válságkezelés az elmúlt 16 évben mindig úgy nézett ki, hogy hónapokkal a válsághelyzet bekövetkezése előtt felálltak azok a tanácsadó testületek, amelyek tudták segíteni a miniszter vagy a miniszterelnök munkáját. Erre azonban szerint most nem került sor.