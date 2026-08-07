Borsa Miklós: Nem gondoltam volna, hogy így ér véget a visszatérésem

– Voltam már jobban is, mit tagadjam – válaszolta a Blikk kérdésére Borsa Miklós, miután mégsem lett az újonnan felálló közmédiában műsorvezető. Ahogy arról az Origo is beszámolt, jelentős átalakulással indul újra augusztus második felében a köztelevízió, egy miniszterelnöki komment azonban – nem először – több személyi kérdést is felülírt. A közmédia még hétfőn jelentette be, hogy az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után Borsa Miklós tér vissza.
A hírről beszámolt a Telex is, és az azzal kapcsolatos Facebook-posztja alatt kisvártatva Magyar Péter hozzászólása is megjelent. A miniszterelnök annyit kommentelt: „nem hinném…”. Ezután egy nap se kellett hozzá, és szerződést bontottak Hajdú Gáborral és Borsa Miklóssal, így mégsem ők töltik be az M1 Híradó élén és képernyőjén bejelentett pozíciókat.
A dolgozók nem sokáig élvezhették társaságát
Több nappal az eset után Borsa Miklós exkluzív interjúban beszélt a Blikknek a történtekről, hogyan élte meg, hogy alig egy nappal a kinevezése után visszavonták a megbízását. Felidézte, azután keresték meg, hogy csatlakozzon a megújult közmédiához, hogy megalakult az új, ideiglenes vezetés. – Ez egy hosszabb folyamat volt, nyilván pontosan tudták rólam, hol dolgoztam korábban, mit csináltam, ez nem volt titok, ezeket mind átbeszéltük. Azonban nem a múltról, hanem inkább a közmédia jövőjéről beszéltünk ezeken a találkozókon – részletezte.
Elmondása szerint hétfőn írta alá a szerződést, és azt a napot a székházban is töltötte. Sok operatőr, hangosító, szerkesztő van még ott azok közül, akikkel régen együtt dolgozott.
Örültek nekem, én is nekik. Majd egy nappal később már szomorúan köszöntek el tőlem
– fogalmazott.
Borsa Miklós azt mondta, sokáig gondolkozott a felkérésen és amikor elvállalta, azt azzal a hittel tette, hogy már egy új közmédiába mehet vissza. – Tudtam, hogy nagy érdeklődés övezi majd a tizenegy évvel későbbi visszatérésemet, de hogy ilyen jellegű lesz ez az egész, és hogy ez lesz a vége, azt nem gondoltam volna. Jó lett volna benne lenni egy valóban átalakuló közmédia megújításában, ha az valóban megújulna – vélekedett.
Borsa Miklós: „A közhangulat miatt döntöttek úgy, hogy nem kellünk”
Az elbocsájtása előtti történések kapcsán felidézte, először egy arról szóló cikket olvasott el, amely Magyar Péter kommentje kapcsán születtek.
– Rossz érzésem volt, de nem magam miatt – tette hozzá, majd azzal folytatta, hogy kedd reggel hívták a csatornától, hogy menjen be, mert visszavonják a megbízást. – Mivel a próbaidő alatt nem kell indokolni, hogy miért bontják fel a szerződést, így nekem sem mondtak semmit. Az M1 nem sokkal később kiadott egy közleményt, amelyben azt írták indokként, hogy „a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania”. Magyarul a közhangulat miatt döntöttek úgy, hogy nem kellünk – mutatott rá.
Aggályosnak nevezte, ha az interneten formálódó vélemények befolyásolják a döntéshozókat, hiszen még azt sem lehet tudni, hogy a profilok mögött valós személyek vannak-e.
Nem biztos, hogy jó döntés, ha közintézmények vezetői mondjuk 600 kommentelő véleménye alapján döntenek például arról, ki dolgozhat ott, ki nem. Mi lesz a következő? Ha a kommentelők azt akarják, akkor minden egyes közmédiás dolgozót kirúgnak, aki az elmúlt években ott volt?
– jegyezte meg.
A Blikk kérdésére elárulta azt is, elbocsájtása nyugtalanítja a közmédiába jelentkezőket. – Nem fogok neveket mondani, de azok, akik esetleg már igent mondtak a közmédia felkérésére, vagy most tartanak a castingfolyamatnál, nem nyugodtak, hogy finoman fogalmazzak. Nem lennék meglepve, ha a többi jelölt most erősen telefonálna, hogy mitévő legyen. Megérteném, ha ezek után valaki azt mondaná, köszönöm, de mégsem szeretnék itt dolgozni. Ki mer odamenni azok után, ami Gáborral és velem történt? – jegyezte meg. Korábban Magyar Péter egy interjúban azt hangsúlyozta, hogy ő biztosan nem szól bele a közmédia munkájába.