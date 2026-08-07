Borsa Miklós: Nem gondoltam volna, hogy így ér véget a visszatérésem

– Voltam már jobban is, mit tagadjam – válaszolta a Blikk kérdésére Borsa Miklós, miután mégsem lett az újonnan felálló közmédiában műsorvezető. Ahogy arról az Origo is beszámolt, jelentős átalakulással indul újra augusztus második felében a köztelevízió, egy miniszterelnöki komment azonban – nem először – több személyi kérdést is felülírt. A közmédia még hétfőn jelentette be, hogy az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után Borsa Miklós tér vissza.

Magyar Péter egyetlen hozzászólása is elég volt ahhoz, hogy a közmédia visszavonja az M1 Híradó már bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének, Borsa Miklós megbízását (Forrás: Facebook)

A hírről beszámolt a Telex is, és az azzal kapcsolatos Facebook-posztja alatt kisvártatva Magyar Péter hozzászólása is megjelent. A miniszterelnök annyit kommentelt: „nem hinném…”. Ezután egy nap se kellett hozzá, és szerződést bontottak Hajdú Gáborral és Borsa Miklóssal, így mégsem ők töltik be az M1 Híradó élén és képernyőjén bejelentett pozíciókat.

A dolgozók nem sokáig élvezhették társaságát

Több nappal az eset után Borsa Miklós exkluzív interjúban beszélt a Blikknek a történtekről, hogyan élte meg, hogy alig egy nappal a kinevezése után visszavonták a megbízását. Felidézte, azután keresték meg, hogy csatlakozzon a megújult közmédiához, hogy megalakult az új, ideiglenes vezetés. – Ez egy hosszabb folyamat volt, nyilván pontosan tudták rólam, hol dolgoztam korábban, mit csináltam, ez nem volt titok, ezeket mind átbeszéltük. Azonban nem a múltról, hanem inkább a közmédia jövőjéről beszéltünk ezeken a találkozókon – részletezte.

Elmondása szerint hétfőn írta alá a szerződést, és azt a napot a székházban is töltötte. Sok operatőr, hangosító, szerkesztő van még ott azok közül, akikkel régen együtt dolgozott.

Örültek nekem, én is nekik. Majd egy nappal később már szomorúan köszöntek el tőlem

– fogalmazott.

Borsa Miklós azt mondta, sokáig gondolkozott a felkérésen és amikor elvállalta, azt azzal a hittel tette, hogy már egy új közmédiába mehet vissza. – Tudtam, hogy nagy érdeklődés övezi majd a tizenegy évvel későbbi visszatérésemet, de hogy ilyen jellegű lesz ez az egész, és hogy ez lesz a vége, azt nem gondoltam volna. Jó lett volna benne lenni egy valóban átalakuló közmédia megújításában, ha az valóban megújulna – vélekedett.