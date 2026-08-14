Három nő kapott össze a Bosnyák téren, vér is folyt, rendészek látták el a súlyos sérültet

Tettlegességig fajult egy szóváltás a Bosnyák téren, amelynek következtében egy nő súlyos fejsérülést szenvedett – számolt be róla Facebook-oldalán a Zuglói Önkormányzati Rendészet. A helyszínre érkező rendészek között medic képesítéssel rendelkező munkatársak is voltak, akik rögtön megkezdték a vérző nő ellátását.
A mentők érkezéséig a Bosnyák téren maradtak
A rendészek bekötötték a nő fejsérülését, megpróbálták megnyugtatni, majd mindvégig mellette maradtak, amíg át nem adhatták a mentőszolgálat munkatársainak.
A történtek tisztázását követően a bántalmazóval szemben a rendőrség intézkedett”
– közölte a Zuglói Önkormányzati Rendészet.
Egyre többen kongatják a vészharangot a budapesti közállapotok miatt
A Bosnyák téren történtek ismét ráirányítják a figyelmet a tarthatatlanná váló budapesti közállapotokra. Amint arról az Origo is beszámolt, egyre több fővárosi polgármester követeli a kormány segítségét, miután a hajléktalanok mellett megjelentek az utcákon a bandákba verődő, gyakran agresszívan viselkedő „kristályosok” és „flakonosok”, valamint a szállás nélkül maradt vendégmunkások. A problémát tovább súlyosbítja, hogy több száz pszichiátriai beteg is az utcán élhet.