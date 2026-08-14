Három nő kapott össze a Bosnyák téren, vér is folyt, rendészek látták el a súlyos sérültet

Tettlegességig fajult egy szóváltás a Bosnyák téren, amelynek következtében egy nő súlyos fejsérülést szenvedett – számolt be róla Facebook-oldalán a Zuglói Önkormányzati Rendészet. A helyszínre érkező rendészek között medic képesítéssel rendelkező munkatársak is voltak, akik rögtön megkezdték a vérző nő ellátását.

A Bosnyák téren történt incidenst követően elismerően nyilatkoztak az intézkedő rendészekről (Forrás: Facebook/Zuglói Önkormányzati Rendészet)

A mentők érkezéséig a Bosnyák téren maradtak

A rendészek bekötötték a nő fejsérülését, megpróbálták megnyugtatni, majd mindvégig mellette maradtak, amíg át nem adhatták a mentőszolgálat munkatársainak.

A történtek tisztázását követően a bántalmazóval szemben a rendőrség intézkedett”

– közölte a Zuglói Önkormányzati Rendészet.